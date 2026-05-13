Uređuje se poslovanje Bookinga i Airbnb-a u BiH

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder učestvovala je na radnom sastanku s predstavnicima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, na kojem je razgovarano o poreskom tretmanu usluga rezervacije smještaja putem globalnih platformi, među kojima su Booking, Airbnb, LockTrip i drugi digitalni servisi.

Sastanak je organizovalo Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, na čelu s ministrom Nedom Puhovcem, dok je koordinaciju vodio ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac. Cilj razgovora bio je uređenje poslovanja globalnih platformi za rezervaciju smještaja u Bosni i Hercegovini, uz smanjenje sive ekonomije i osiguravanje ravnopravnog tretmana svih iznajmljivača.

Predstavnici UIO BiH informisali su ministre i predstavnike nadležnih institucija o dosadašnjim aktivnostima i komunikaciji s globalnim platformama koje posluju na tržištu BiH, s ciljem uspostavljanja jasnijeg regulatornog i poreskog okvira u ovoj oblasti.

Tokom sastanka istaknuto je da je u interesu svih nadležnih institucija da se poslovanje globalnih platformi, kao i korisnika njihovih usluga, uključi u domaći regulatorni okvir. Time bi se doprinijelo transparentnijem tržištu turističkog smještaja i smanjenju neregistrovanog poslovanja.

Sagovornici su se složili da je potrebna kontinuirana saradnja institucija, a dogovorena je i koordinacija daljih aktivnosti s ciljem uređenja tržišta turističkog smještaja u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.