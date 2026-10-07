Nezaposlenost mladih u BiH porasla na 32,9 posto

Na evidencijama zavoda i službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini krajem augusta bilo je 311.107 nezaposlenih osoba, što je za 1.576 osoba ili 0,51 posto više nego mjesec ranije, dok je u odnosu na august prošle godine broj nezaposlenih manji za 11.014 osoba ili 3,42 posto.

Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 186.142 su žene, odnosno 59,83 posto. Nezaposlenost je u odnosu na prethodni mjesec smanjena u Republici Srpskoj za 202 osobe i u Brčko distriktu BiH za 12 osoba, dok je u Federaciji BiH povećana za 1.790 osoba.

Prema strukturi nezaposlenih, najviše je kvalifikovanih radnika, njih 97.156 ili 31,23 posto, zatim osoba sa srednjom stručnom spremom 89.112 ili 28,64 posto, te nekvalifikovanih radnika 87.758 ili 28,21 posto. Visoku stručnu spremu ima 27.940 osoba ili 8,98 posto evidentiranih nezaposlenih.

Tokom augusta na evidencije zavoda i službi za zapošljavanje prijavljeno je 12.360 novih osoba koje traže posao, dok je sa evidencija brisano 10.844 osoba. Od ukupnog broja brisanih, zaposleno je 5.860 osoba, odnosno 54,04 posto.

Poslodavci su u istom mjesecu prijavili 3.702 potrebe za zapošljavanjem novih radnika, dok je registrovano 9.096 osoba kojima je prestao radni odnos.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u julu je bilo 852.603 zaposlenih osoba, što je za 0,3 posto manje nego u junu, dok je broj zaposlenih žena smanjen za 0,7 posto.

Podaci Ankete o radnoj snazi za drugi kvartal 2026. godine pokazuju da je radnu snagu u BiH činilo 1,392 miliona osoba, od kojih je 1,223 miliona bilo zaposleno, a 169.000 nezaposleno. Anketna stopa nezaposlenosti iznosila je 12,2 posto, što je za 0,8 procentnih poena više nego u prvom kvartalu.

Posebno zabrinjava podatak o nezaposlenosti mladih, koja je u drugom kvartalu iznosila 32,9 posto. U odnosu na prvi kvartal, kada je iznosila 30,1 posto, stopa nezaposlenosti mladih povećana je za 2,8 procentnih poena.

Istovremeno, stopa zaposlenosti u drugom kvartalu iznosila je 42,6 posto, što je za 0,4 procentna poena manje nego u prvom kvartalu 2026. godine.