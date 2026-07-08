Nezaposlenost u BiH pala ispod 306 hiljada osoba

Nezaposlenost u BiH nastavila je padati i tokom maja, a prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH, na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja bilo je 305.335 osoba.

U odnosu na prethodni mjesec, broj registrovanih nezaposlenih smanjen je za 4.488 osoba, odnosno za 1,45 posto. U poređenju s majem prošle godine, na evidencijama je 10.159 osoba manje, što predstavlja pad od 3,22 posto.

Smanjenje broja nezaposlenih zabilježeno je u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. U Federaciji BiH broj osoba na evidenciji manji je za 3.804, u Republici Srpskoj za 559, dok je u Brčko distriktu broj nezaposlenih smanjen za 125 osoba.

Žene i dalje čine većinu nezaposlenih

Iako nezaposlenost u BiH bilježi pad, žene i dalje čine većinu osoba koje traže posao. Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih, 182.213 su žene, što je gotovo 60 posto svih osoba na evidencijama.

Prema obrazovnoj strukturi, najviše je kvalifikovanih radnika, njih 95.759, zatim nekvalifikovanih osoba, kojih je 89.012, te osoba sa srednjom stručnom spremom, kojih je 87.220. Posao traži i 24.350 osoba sa visokom stručnom spremom.

Tokom maja na evidencije zavoda i službi zapošljavanja prijavljena je 8.291 nova osoba koja traži posao, dok je sa evidencija brisano 12.817 osoba. Od tog broja, 7.362 osobe brisane su zbog zasnivanja radnog odnosa.

Poslodavci su u istom mjesecu prijavili 3.404 nova radna mjesta, dok je evidentirano i 6.650 osoba kojima je prestao radni odnos.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u aprilu je u Bosni i Hercegovini bilo 851.918 zaposlenih osoba, od čega 391.561 žena. U odnosu na mart, broj zaposlenih povećan je za 0,2 posto.