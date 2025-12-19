Nezaposlenost u BiH blago smanjena: Na evidencijama više od 315.000 osoba, skoro 60 posto žene

Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini, zaključno sa 31. oktobrom 2025. godine na evidencijama je prijavljeno 315.478 nezaposlenih osoba, što u odnosu na 30. septembar 2025. godine predstavlja smanjenje za 681 osobu ili 0,22 posto. Od ukupnog broja osoba koja traže zaposlenje, njih 188.199 ili 59,66 posto su žene.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 31,33 posto, zatim NKV radnici 28,89 posto, te radnici sa SSS 28,82 posto.

Najveći broj evidentiranih nezaposlenih žena je sa SSS 32,11 posto, NKV radnica je 29,24 posto, a zatim slijede KV radnice sa udjelom od 26,09 posto u ukupnom broju nezaposlenih žena.

Posmatrano prema kvalifikacionoj strukturi, udio nezaposlenih žena manji je kod visokokvalifikovanih (VKV) – 27 posto, u odnosu na udio nezaposlenih muškaraca u ukupnom broju nezaposlenih osoba. Kod ostalih kvalifikacija više je nezaposlenih žena nego muškaraca izuzev kod kvalifikovanih (KV) radnica, gdje je udio jednak i iznosi 50 posto.

Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih osoba u oktobru 2025. godine, novoprijavljenih osoba koje traže posao bilo je 13.014 od čega 6.953 žene. Broj osoba brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 13.740. Broj brisanih žena sa evidencije je 7.081. Od ukupnog broja brisanih sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja zaposleno je 8.144 ili 59,27 posto od čega 4.324 žene ili 53,09 posto.

U oktobru 2025. godine, poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 2.777 potreba za zapošljavanjem novih radnika, od toga 660 žena, dok je registrovani broj osoba kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio 8.993. Registrovani broj žena kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio je 4.802 ili 53,40 posto.

U skladu sa važećim zakonskim propisima, u oktobru 2025. godine novčanu naknadu koristilo je 15.210 osoba ili 4,82 posto od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih osoba. Broj žena koje su koristile novčanu naknadu iznosio je 7.909, što je 52,00 posto od ukupnog broja korisnika novčane naknade.

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 192.794 osobe ili 61,11 posto od ukupno registrovane nezaposlenosti u BiH, od čega 114.234 žene ili 59,25 posto.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u septembru 2025. godine, broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 853.172, a od toga je 390.404 žene. U odnosu na avgust 2025. godine broj zaposlenih osoba se povećao za 0,9 posto, a broj zaposlenih žena se povećao za 1,5 posto.

Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi za III kvartal 2025. godine , u BiH radnu snagu (ekonomski aktivno stanovništvo) je činilo 1.441.000 osoba, dok je broj neaktivnih iznosio 1.432.000 osoba.

U okviru radne snage zaposlenih je bilo 1.280.000 i 162.000 nezaposlenih osoba. Anketna stopa nezaposlenosti je značajno manja od registrovane i na nivou BiH za III kvartal 2025. godine iznosila je 11,2 posto.

Broj zaposlenih osoba u III kvartalu 2025. godine veći je za 4,8 posto u odnosu na II kvartal 2025. godine, dok se broj nezaposlenih osoba smanjio za 12,0 posto.

Stopa nezaposlenosti u BiH u III kvartalu 2025. godine iznosila je 11,2 posto i manja je u odnosu na II kvartal 2025. godine (13,1 posto) za 1,9 postotnih poena. Anketna stopa zaposlenosti u III kvartalu 2025. godine iznosila je 44,5 posto i veća je u odnosu na II kvartal 2025. godine (42,5 posto) za 2,0 postotnih poena.

Stopa nezaposlenosti mladih (15-24 godine) u BiH u III kvartalu 2025. godine iznosila je 33,5 posto i manja je u odnosu na II kvartal 2025. godine (33,9 posto) za 0,4 postotna poena, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.