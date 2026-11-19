Jedna šumska priča postala je način da djeca nauče prepoznati emocije, razumjeti druge i prihvatiti različitosti. Slikovnica „Šumska gitara“, autorsko djelo Centra „Koraci nade“, nastala je adaptacijom dramskog teksta, a njene ilustracije izradili su korisnici Centra.

Kroz likove i njihove postupke djeci se približava značaj međusobnog pomaganja i prijateljstva.

„U okviru toga mi smo jedan naš autorski dramski tekst pod nazivom Šumska gitara pretvorili u jedan adaptirani tekst i napravili jednu slikovnicu koja je poslužila kao alat za učenje o emocijama, učenje prihvatanja različnosti i uzajamnom pomaganju između djece sa i bez invaliditeta.“ kazala je Jasmina Krivošija, direktorica Centra „Koraci nade“.

Tokom devet mjeseci održane su 33 edukativne, kreativne i inkluzivne radionice, u kojima je učestvovalo 51 dijete s invaliditetom i 187 djece iz 11 tuzlanskih obdaništa. Kroz zajedničko stvaranje, igru i razgovor mališani su učili kako prepoznati i izraziti emocije te razumjeti potrebe svojih vršnjaka. Cilj projekta bio je smanjiti socijalnu isključenost djece s invaliditetom i od najranijeg uzrasta razvijati kulturu tolerancije i međusobnog poštovanja.

„To nam je u suštini i najveći cilj bio da utičemo na razvijanje empatije kod djece,razvijanja prijateljstva, razumijevanja, uzajamnog pomaganja, kako bi djeca s invaliditetom bila što bolje prihvaćena u društvu u kojem žive.“ dodaje Krivošija.

Među učesnicima projekta bila su i djeca iz tuzlanskog vrtića „Poletarac“. Njihova grupa „Žabice“ učestvovala je u aktivnostima kroz koje su upoznavali svoje vršnjake s teškoćama u razvoju i učili kako s njima komunicirati, pružiti podršku i graditi prijateljstva. Odgajatelji ističu da su upravo ovakvi susreti važni za razvijanje razumijevanja koje djeca prenose i u svakodnevni život.

„To je jedna jako dobra prilika da djeca upoznaju djecu sa poteškoćama u razvoju, da im se približe, da im to ne bude „čudno“ u situacijama kada krene u školu ili kada sretnu nekoga na ulici, da upoznaju tu djecu, da ih poštuju, da znaju na koji nam im mogu ponuditi svoju podršku, prijateljstvo i prihvatiti tu djecu sa njihovim posebnostima i njihovim vrijednostima.“ kazala je Vesna Hadžić, odgajateljica.

Projekat „Priča koja spaja“ realizovan je u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 3, ReLOaD 3, koji finansira Evropska unija, a implementira UNDP u saradnji s Gradom Tuzla. Grad je sufinansirao 35 posto projektnih aktivnosti, nastavljajući dugogodišnju podršku radu Centra „Koraci nade“. Iz Gradske uprave naglašavaju da je uključivanje djece s invaliditetom u zajedničke aktivnosti s vršnjacima jedan od važnih ciljeva lokalne politike socijalne inkluzije.

„Jako je važna saradnja naša sa Koracima nade koja je dugi niz godina i jedan od najuspješnijih primjera partnerstva između lokalne samouprave i nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini.“

Priča o šumskoj gitari nastavljena je i nakon održanih radionica. Odgajatelji su slikovnicu koristili za dodatne aktivnosti u vrtićima, razgovarajući s djecom o emocijama, postupcima likova i međusobnom pomaganju. Centar „Koraci nade“ donirao je primjerke slikovnice vrtiću „Poletarac“, gdje će sutra biti otvorena dječija biblioteka „Naša mala biblioteka Poletarac“