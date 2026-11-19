Arhiv Federacije započeo je digitalizaciju više od 37.550 dokumenata Istraživačko-dokumentacionog centra (IDC), koji svjedoče o genocidu, ratnim zločinima i kršenjima ljudskih prava tokom rata u Bosni i Hercegovini. Riječ je o vrijednoj dokumentaciji koja će na ovaj način dobiti trajnu institucionalnu zaštitu i biti sačuvana za buduće generacije.

Povodom početka realizacije ovog projekta, direktor Arhiva Federacije Hajrudin Ćuprija sastao se s direktorom Istraživačko-dokumentacionog centra Mirsadom Tokačom. Razgovarano je o provođenju ranije potpisanog ugovora o digitalizaciji, preuzimanju i zaštiti arhivske građe, kao i narednim koracima u njenoj obradi.

Dokumentacija IDC-a prikupljana je tokom tri decenije istraživačkog rada, a obuhvata izjave svjedoka ratnih zločina, dokumente državnih institucija, naučnih i nevladinih organizacija te brojnu fotografsku, audio i video građu.

Arhiv Federacije otvara mogućnost istraživanja i obrazovanja

Osim digitalizacije, planirano je da multimedijalni prostor Istraživačko-dokumentacionog centra bude korišten kao istureno odjeljenje Arhiva Federacije.

Ovaj prostor imat će arhivsku i bibliotečku namjenu, ali će služiti i za organizovanje predavanja, radionica i prezentacija za učenike, studente, doktorante i druge zainteresovane za istraživanje savremene historije Bosne i Hercegovine.

Poseban fokus bit će na proučavanju genocida, ratnih zločina, međunarodnog humanitarnog prava i zaštite ljudskih prava.

Iz Arhiva Federacije zahvalili su Mirsadu Tokači na tridesetogodišnjem radu na prikupljanju i dokumentovanju činjenica o ratnim stradanjima, kao i na spremnosti da prikupljenu građu povjeri na čuvanje arhivskoj instituciji.

Dokumentacija će biti dostupna istraživačima

Nakon završetka digitalizacije, tehničke i arhivističke obrade te stručne procjene, dokumentacija će, u skladu s važećim propisima, biti dostupna istraživačima i naučnoj zajednici.

Istraživačko-dokumentacioni centar nezavisna je i neprofitna organizacija koja gotovo tri decenije istražuje i dokumentuje ratne zločine, genocid i kršenja ljudskih prava, bez obzira na nacionalnu, vjersku ili drugu pripadnost žrtava.

Arhiv Federacije preuzimanjem ove dokumentacije osigurava institucionalne uslove za njeno dugoročno čuvanje i stručno korištenje, saopćeno je iz ove institucije.