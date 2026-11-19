Naomi Campbell na Jahorini trebala bi 28. novembra nastupiti kao DJ i učestvovati u svečanom otvaranju zimske turističke sezone. Dolazak svjetski poznate manekenke najavljen je kao veliki promotivni događaj, ali je otvorio i pitanja o cijeni njenog angažmana, relativno kratkoj DJ karijeri i kontroverzama koje su obilježile njen život izvan modnih pista.

Campbell je jedno od najprepoznatljivijih imena svjetske modne industrije, a posljednjih godina sve češće nastupa i za DJ pultom. Ipak, njena biografija ne obuhvata samo uspjehe u modi i humanitarne aktivnosti. Iza njenog imena stoje i sudski postupci zbog nasilničkog ponašanja, finansijske nepravilnosti u humanitarnoj organizaciji koju je osnovala te poznanstva koja su bila predmet međunarodnih istraga.

Zašto baš Naomi Campbell na Jahorini?

Dolazak britanske manekenke najavio je Nedeljko Elek, predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina, koji je posebno naglasio njen značaj za međunarodnu promociju ove planine.

Prema njegovim riječima, Campbell na Instagramu prati oko 15 miliona ljudi, a njen dolazak mogao bi privući pažnju svjetske javnosti na Jahorinu.

„Njen dolazak i nastup ima veću vidljivost nego bilo koja reklama“, izjavio je Elek za Nezavisne novine.

Upravo je u toj izjavi i objašnjenje izbora. Campbell nije prvenstveno poznata kao muzička zvijezda, nego kao međunarodno prepoznatljivo lice koje bi svojim prisustvom moglo privući medijsku pažnju i promovirati Jahorinu kao turističku destinaciju.

Kada je Naomi Campbell postala DJ?

Za razliku od modne karijere koja traje gotovo četiri decenije, Naomi Campbell se DJ nastupima ozbiljnije počela baviti tek prošle godine.

U martu 2025. nastupila je na zabavi magazina i-D u pariškom klubu Silencio, dok je u septembru iste godine imala zapažen nastup na elektronskom muzičkom događaju YE Summer Closing u Minhenu.

Taj nastup predstavljen je kao njen veliki javni DJ debi, a mediji su tada pisali o prelasku jedne od najpoznatijih manekenki iz svijeta mode u elektronsku muziku.

Tokom ove godine nastupala je i u Beču te na događajima povezanim s modnom industrijom i luksuznim brendovima. Njen muzički izbor uglavnom uključuje house i druge pravce elektronske muzike.

Ipak, dosadašnji nastupi pokazuju da je riječ o relativno novoj fazi njene karijere, koja se razvija uporedo s njenim dugogodišnjim statusom međunarodne modne zvijezde.

Koliko će koštati nastup na Jahorini?

Olimpijski centar Jahorina raspisao je javnu nabavku za organizaciju dvodnevnog otvaranja zimske sezone, čija je procijenjena vrijednost 250.000 KM bez PDV-a, odnosno 292.500 KM s uključenim porezom.

Tenderskom dokumentacijom predviđen je angažman međunarodno poznatog DJ-a i regionalnog muzičkog izvođača, uz organizaciju programa za više hiljada posjetilaca.

Međutim, navedeni iznos odnosi se na procijenjenu vrijednost cijele manifestacije, a ne na pojedinačni honorar Naomi Campbell.

Koliko će ona dobiti za nastup, putovanje, smještaj i druge eventualne troškove, zasad nije javno saopćeno.

Da angažmani poznate manekenke mogu biti izuzetno skupi, pokazuje i primjer iz Austrije. Portal oe24 u aprilu ove godine objavio je, pozivajući se na neimenovane izvore, da je Campbell za jednosatni DJ nastup u Beču navodno dobila honorar u nižem šestocifrenom iznosu eura, uz dodatne troškove privatnog aviona i smještaja.

Taj podatak nije zvanično potvrđen i ne može se koristiti kao procjena njenog honorara na Jahorini.

Humanitarna fondacija prikupila milione, a mali dio završio u donacijama

Jedna od najvećih kontroverzi u karijeri Naomi Campbell povezana je s humanitarnom organizacijom Fashion for Relief, koju je osnovala kako bi kroz modne događaje prikupljala novac za pomoć ugroženima.

Britanska komisija za nadzor humanitarnih organizacija utvrdila je 2024. godine da je Fashion for Relief u posmatranom periodu ostvario prihode od približno 4,8 miliona funti, dok je oko 389.000 funti isplaćeno kroz humanitarne grantove.

To znači da je samo oko osam posto prikupljenih sredstava direktno isplaćeno drugim humanitarnim organizacijama kroz grantove. Veći dio rashoda odnosio se na organizaciju događaja i druge troškove poslovanja.

Regulator je utvrdio i nepravilnosti u upravljanju novcem, uključujući neopravdane hotelske troškove, spa tretmane i neovlaštene isplate jednoj od članica uprave.

Zbog nalaza istrage, Campbell je 2024. godine izrečena petogodišnja zabrana obavljanja upravljačkih funkcija u humanitarnim organizacijama.

Međutim, ta zabrana ukinuta je 1. oktobra 2026. godine.

Britanski sud tada je prihvatio njenu žalbu i zaključio da su najteže finansijske nepravilnosti bile posljedica postupanja druge članice uprave, Bianke Hellmich, koja je, prema sudskom nalazu, koristila falsifikovane dokumente i prikrivala svoje postupke od Campbell.

Sud je utvrdio da Campbell nije učestvovala u tim postupcima niti je za njih znala. Istovremeno je ocijenio da je kao članica uprave dijelila odgovornost za određene administrativne propuste, ali da to nije dovoljan osnov za zabranu rada u humanitarnom sektoru.

Dakle, ozbiljne nepravilnosti u organizaciji jesu utvrđene, ali nije tačno tvrditi da je Campbell pravosnažno proglašena odgovornom za pronevjeru prikupljenog novca.

Dijamanti Charlesa Taylora i svjedočenje pred međunarodnim sudom

Ime Naomi Campbell našlo se i u jednom od najpoznatijih međunarodnih postupaka za ratne zločine, suđenju bivšem predsjedniku Liberije Charlesu Tayloru.

Campbell je u augustu 2010. godine svjedočila pred Specijalnim sudom za Sijera Leone, koji je zasjedao u Hagu, o događaju iz septembra 1997. godine.

Tada je, nakon večere kojoj je prisustvovao i Taylor, dobila neobrađeno drago kamenje za koje je kasnije utvrđeno da su bili dijamanti poslani u njegovo ime.

Njeno svjedočenje bilo je značajno za istraživanje trgovine takozvanim krvavim dijamantima, koji su korišteni za finansiranje oružanih sukoba.

Charles Taylor je 2013. godine pravosnažno osuđen na 50 godina zatvora zbog pomaganja i podržavanja ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti tokom građanskog rata u Sijera Leoneu.

Važno je razlikovati uloge u ovom postupku. Campbell je pred sudom svjedočila kao svjedokinja, a nije bila optužena niti osuđena za zločine za koje je odgovarao Taylor. Samo primanje dijamanata ne dokazuje da je podržavala njegove postupke.

Više sudskih postupaka zbog fizičkih napada

Campbell je tokom karijere imala i više sukoba sa zakonom zbog nasilničkog ponašanja.

U New Yorku je 2007. godine priznala krivicu za napad nakon što je mobilnim telefonom pogodila kućnu pomoćnicu. Osuđena je na pet dana društveno korisnog rada i pohađanje programa kontrole bijesa.

Godinu kasnije, u Londonu, priznala je krivicu za napad na dvojicu policajaca tokom incidenta na aerodromu Heathrow. Izrečeno joj je 200 sati društveno korisnog rada.

U Italiji je 2015. godine osuđena na šest mjeseci uslovne zatvorske kazne zbog napada na fotografa, u vezi s incidentom koji se dogodio 2009. godine.

Ovi slučajevi predstavljaju dokumentovane sudske postupke, za razliku od drugih optužbi i medijskih nagađanja koja su pratila njenu karijeru.

Naomi Campbell spominje se i u Epsteinovim dokumentima

Njeno ime pojavljuje se i u dokumentima povezanim s Jeffreyjem Epsteinom, američkim finansijerom i osuđenim seksualnim prestupnikom.

Prema istraživanju objavljenom u februaru 2026. godine, njeno ime nalazi se u gotovo 300 dokumenata koje je objavilo američko Ministarstvo pravde, uključujući ponovljene zapise.

Među dokumentima su elektronske poruke, pozivnice i komunikacija koja pokazuje kontakte Campbell i Epsteina, uključujući period nakon njegove osude 2008. godine.

Njen advokat Martin Singer izjavio je da Campbell nije znala za Epsteinova teška krivična djela prije njegovog hapšenja 2019. godine i da nakon toga nije imala kontakt s njim.

Campbell nije optužena za učešće u Epsteinovim seksualnim zločinima. Samo pojavljivanje nečijeg imena u istražnoj dokumentaciji ne predstavlja dokaz krivične odgovornosti.

Promocija Jahorine ili skup marketinški potez?

Izbor Naomi Campbell za otvaranje zimske sezone pokazuje da se organizatori oslanjaju na međunarodnu popularnost poznatih ličnosti kako bi povećali vidljivost Jahorine.

Njen dolazak može biti marketinški zanimljiv upravo zbog svjetske prepoznatljivosti koju je stekla tokom duge modne karijere, a ne isključivo zbog nastupa kao DJ.

Istovremeno, javnosti su dostupni podaci o procijenjenoj vrijednosti organizacije događaja, ali ne i o njenom pojedinačnom honoraru, ugovorenim obavezama te eventualnim dodatnim troškovima.

Zbog toga zasad nije moguće procijeniti koliko će stvarno koštati angažman Naomi Campbell niti kakvu će finansijsku korist Olimpijski centar Jahorina ostvariti od najavljene međunarodne promocije.