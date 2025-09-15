Jahorina otvorila pretprodaju ski karata: Niže cijene, gratis noćno skijanje i pogodnosti na Igrištima

Olimpijski centar Jahorina jučer je zvanično otvorio pretprodaju ski karata koja će trajati do 15. oktobra. Ljubitelji skijanja imaju priliku da po znatno nižim cijenama obezbijede ulaznice za predstojeću sezonu.

Jedna od najtraženijih opcija je paket od deset dana ili večeri skijanja po cijeni od 520 KM, što znači da jedan dan na stazi košta 52 KM i može se iskoristiti u bilo kojem periodu sezone. Uz sezonsku kartu za dnevno skijanje sada dolazi i gratis noćno, po cijeni od 1.500 KM umjesto dosadašnjih 2.150 KM.

Sezonska karta za radne dane snižena je na 975 KM, a i uz nju skijaši dobijaju noćno skijanje bez doplate. Novitet u ovoj sezoni je pomjerena starosna granica, pa dječija karta važi za sve do navršenih 14 godina, dok je skijanje za mališane do 6 godina i dalje besplatno.

Dječija karta za deset dana skijanja, dnevnog ili noćnog, u pretprodaji košta 360 KM umjesto 450, sezonska karta za radne dane iznosi 533 KM, dok je dječija sezonska karta koja uključuje i vikend 820 KM.

Pretprodajne karte mogu se kupiti online putem web shopa OC Jahorina, ali i direktno na kasama na Poljicama, radnim danima od 8 do 16 sati.

Iz OC Jahorina poručuju da pretprodajne karte nose još jednu posebnu vrijednost – moći će se koristiti i na ski centru Igrišta.

– Zimska sezona na vašoj olimpijskoj planini nije samo sportski doživljaj, već i prilika za druženje, stvaranje uspomena i uživanje u čaroliji planine. Upravo zato, pretprodaja je najbolji način da se obezbijedi ulaznica za nezaboravne trenutke i da svi ljubitelji skijanja dočekaju zimu spremni i prvi zauzmu svoje mjesto na stazi – naveli su iz OC Jahorina.