Sezonske ski-karte s Jahorine moći će se koristiti i na partnerskim skijalištima u Srbiji, Sloveniji i Crnoj Gori, zahvaljujući sporazumu o regionalnoj saradnji koji je danas potpisan na Jahorini. Nova pogodnost skijašima omogućava po tri dana skijanja na drugim skijalištima uključenim u sporazum, bez potrebe za kupovinom redovne dnevne karte.

Sporazum pod nazivom „SKI REGION“ potpisali su predstavnici skijaških centara iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Slovenije, s ciljem povezivanja turističkih destinacija i unapređenja ponude zimskog turizma.

Generalni direktor Olimpijskog centra Jahorina Igor Žiljak potvrdio je da će vlasnici godišnjih ski-karata Jahorine moći koristiti ovu pogodnost i na Bjelašnici, kao i na partnerskim skijalištima u regionu.

„Sva skijališta u regiji pristala su da naše godišnje karte vrijede u centrima s kojima smo potpisali sporazum, i to za tri dana skijanja. Nadam se da ćemo na taj način turistima omogućiti bolje skijanje i ljepši ugođaj“, izjavio je Žiljak.

Gdje će važiti sezonske ski-karte?

Među skijalištima obuhvaćenim regionalnom saradnjom nalaze se Jahorina i Bjelašnica u Bosni i Hercegovini, Kopaonik u Srbiji te Kolašin 1600 u Crnoj Gori.

Sporazum je potpisan i s predstavnicima slovenskih skijališta, a potpredsjednik Udruženja slovenskih žičničara Janez Janša potpisao ga je u ime 16 skijaških centara iz Slovenije.

To znači da će skijaši koji posjeduju odgovarajuće sezonske karte partnerskih centara imati mogućnost korištenja staza na drugim destinacijama, u skladu s dogovorenim uslovima.

Pogodnosti su zamišljene na principu uzajamnosti, pa će i vlasnici sezonskih karata iz drugih zemalja moći koristiti skijališta u Bosni i Hercegovini.

Detaljne procedure korištenja, uključujući eventualne rezervacije i način evidentiranja dana skijanja, trebale bi biti precizirane kroz informacije partnerskih skijaških centara.

Jahorina i Bjelašnica jačaju saradnju

Direktor Kantonalnog javnog preduzeća ZOI'84 Admir Bukva ocijenio je da povezivanje Jahorine i Bjelašnice ima poseban značaj, jer je riječ o olimpijskim planinama koje dijele naslijeđe Zimskih olimpijskih igara održanih u Sarajevu 1984. godine.

„Naš cilj nije da budemo konkurenti, naš cilj je da budemo partneri i ovim današnjim sporazumom koji smo potpisali to smo i pokazali“, poručio je Bukva.

Naglasio je da je zajednički zadatak skijališta osigurati uređene i sigurne staze, ali i raditi na promociji zimskih destinacija.

Izvršni direktor Skijališta Crne Gore Bojan Medenica istakao je da će sporazum omogućiti skijašima da upoznaju ponudu Kolašina 1600, dok će korisnici tog centra dobiti mogućnost skijanja na drugim regionalnim destinacijama.

Predstavnik slovenskih skijališta Janez Janša izrazio je nadu da bi ova saradnja u budućnosti mogla prerasti u jedinstvenu regionalnu ski-kartu koja bi važila u svim skijalištima uključenim u projekat.

Potpisivanju sporazuma prisustvovali su i predstavnici nadležnih institucija te ambasador Slovenije u BiH Damijan Sedar, a inicijativa je predstavljena kao zajednički korak prema snažnijoj promociji zimskog turizma u regionu.