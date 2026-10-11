Međunarodni dan djevojčica: Svaka djevojčica zaslužuje jednake prilike za obrazovanje i odrastanje

Međunarodni dan djevojčica obilježava se 11. oktobra širom svijeta s ciljem podizanja svijesti o pravima djevojčica, njihovom obrazovanju, sigurnosti i jednakim mogućnostima za razvoj. Ovaj datum podsjeća na važnost stvaranja društva u kojem djevojčice mogu odrastati bez diskriminacije, nasilja i ograničenja koja im otežavaju ostvarivanje vlastitih potencijala.

Ujedinjene nacije proglasile su 11. oktobar Međunarodnim danom djevojčica 2011. godine, a prvi put je obilježen 2012. godine.

Iako su u mnogim dijelovima svijeta ostvareni značajni pomaci u obrazovanju i zaštiti dječijih prava, brojne djevojčice i dalje se suočavaju s preprekama koje utječu na njihovu budućnost. Među njima su siromaštvo, rodna diskriminacija, nasilje, dječiji brakovi i ograničen pristup zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju.

Obrazovanje kao temelj ravnopravnosti

Pristup kvalitetnom obrazovanju jedan je od najvažnijih preduslova za osnaživanje djevojčica i njihovo aktivno učešće u društvu.

Podrška učenju, razvoju talenata i interesovanja omogućava djevojčicama da samostalnije donose odluke o svojoj budućnosti i ravnopravno učestvuju u različitim oblastima života.

Posebno je važno podsticati njihovo interesovanje za nauku, tehnologiju, sport, umjetnost i druga područja u kojima rodni stereotipi mogu utjecati na izbor obrazovanja i zanimanja.

Jednake prilike ne podrazumijevaju samo mogućnost upisa u školu, nego i sigurno školsko okruženje, podršku nastavnika i porodice te pristup sadržajima koji odgovaraju potrebama djece.

Sigurno odrastanje i zaštita prava djevojčica

Međunarodni dan djevojčica ukazuje i na važnost zaštite djece od svih oblika nasilja, zlostavljanja i diskriminacije, uključujući rizike kojima mogu biti izložena u digitalnom okruženju.

Djevojčicama je potrebno omogućiti da slobodno izražavaju svoje mišljenje, učestvuju u odlukama koje ih se tiču i razvijaju samopouzdanje bez pritiska društvenih očekivanja.

U Bosni i Hercegovini pitanja zaštite dječijih prava, prevencije nasilja, podrške mentalnom zdravlju i jednakih obrazovnih mogućnosti važna su za škole, porodice, institucije i organizacije koje rade s djecom.

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti djevojčicama iz socijalno ugroženih porodica, ruralnih sredina i drugim grupama koje se mogu suočavati s dodatnim preprekama u obrazovanju i pristupu podršci.

Obilježavanje Međunarodnog dana djevojčica prilika je da se podsjeti kako ulaganje u obrazovanje, sigurnost i razvoj djevojčica ne doprinosi samo njihovoj budućnosti nego i stvaranju ravnopravnijeg društva za sve.