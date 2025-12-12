Vlada TK dala saglasnost na produženje kolektivnih ugovora u obrazovanju

Arnela Šiljković - Bojić

Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj vanrednoj sjednici dala saglasnost na tekstove sporazuma kojima se produžava važenje kolektivnih ugovora za djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu. Produženje se odnosi na period od dvije godine, a primjena ugovora počet će 7. februara 2026. godine.

Na istoj sjednici Vlada TK je, zbog tehničkih problema koji su uočeni tokom realizacije sredstava, izmijenila Program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu u okviru programa „Podrška povratku prognanih lica“. Izmjene su donesene kako bi se omogućila efikasnija provedba planiranih aktivnosti, saopćeno je iz Vlade Tuzlanskog kantona.

