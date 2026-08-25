Privrednicima u TK dostupno 25,1 milion KM kredita uz potpuno subvencioniranu kamatu

Nedžida Sprečaković
vlada TK, novac penzionerima, penzije

Privrednicima sa područja Tuzlanskog kantona uskoro bi trebala biti dostupna nova kreditna linija vrijedna 25,1 milion KM, uz potpuno subvencioniranu kamatnu stopu.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na odluku Ministarstva privrede TK o izboru UniCredit Bank d.d. Mostar za plasman sredstava, čime su stvoreni uslovi za zaključivanje ugovora i nastavak realizacije programa podrške privredi.

Na javni poziv Ministarstva privrede prijavilo se pet banaka, a nakon provedenog postupka i bodovanja ponuda, UniCredit Bank ostvarila je najveći broj bodova.

Nova kreditna linija trebala bi privrednicima omogućiti povoljniji pristup novcu potrebnom za nove investicije, unapređenje poslovanja i likvidnosti, modernizaciju proizvodnje, inovacije i tehnološki razvoj.

Iz Vlade TK očekuju da će ova mjera dodatno podstaći investicije i povećati konkurentnost domaćih kompanija, ali i dati novi zamah ukupnom privrednom razvoju Tuzlanskog kantona.

Program predstavlja nastavak mjera kojima Vlada TK nastoji osigurati povoljnije izvore finansiranja za privredne subjekte na području kantona.

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