Dim iz Termoelektrane izveo mještane na protest, oglasili se iz Elektroprivrede BiH

Mještani Bukinja, Plana, Šićkog Broda i drugih tuzlanskih naselja koja gravitiraju oko Termoelektrane Tuzla, okupili su se jutros kako bi tražili pomoć nadležnih u rješavanju problema koji se tiče povećanih emisija iz postrojenja Termoelektrane.

Navode da im je svakodnevnica otežana zbog dima koji je prisutan već nekoliko dana.

“30 i neku godinu pčelarimo porodično i između ostalog imali smo api komoru sa besplatnim inhalacijama za djecu. Međutim ovo sada stanje sa Termoelektranom naše pčele ne mogu preživjeti ovdje, tako da smo morali preseliti api komoru. Tako da to sada sve stoji prazno, a ovi pčelinjaci koji su po pašama ne možemo vraćati kući zbog ovog stanja.” kazao je Mirsad Bećirović, mještanin naselja Plane.

“Kašljemo svi, kišemo, alergični smo svi na sve“ dodala je Esma Ćehajić, mještanka naselja Šićki Brod.

Predstavnici civilnog sektora upozoravaju da stanovnici ovog dijela Tuzle na problem zagađenja ukazuju već godinama, ali bez konkretnih pomaka.

Kako kažu, posebno zabrinjava činjenica da se u neposrednoj blizini nalazi osnovna škola.

“Građani, mi što nismo konsternirani. Ovo je jedna agonija bez koje više se ne može da živi ovdje. Znači, mi smo shvatili tu agoniju kao normalan dio života. Kontaktirao sam, dakle, sve svjetske organizacije“. naveo je Mirnes Bečić, predstavnik nevladinog sektora.

Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine se nisu oglušili na reakcije građana. Pojasnili su da je riječ o tehničkom kvaru zbog kojeg je povećana emisija prašine, navodeći i to da su u toku remonti na blokovima, zbog čega je samo Blok 4 sada u funkciji.

“Uzrok povećanja emisije su tehnički problemi u sistemu transporta šljake i pepela, usljed kojih je došlo do nakupljanja pepela u koševima elektrofiltera i smanjenja njihove efikasnosti. Situaciju dodatno otežava činjenica da je Blok 4 trenutno jedini proizvodni blok TE Tuzla u radu, dok se na ostalim blokovima provode remontne, sanacione i druge aktivnosti potrebne za njihovo ponovno stavljanje u pogon. Isključenje Bloka 4, u postojećim tehničkim okolnostima, nosilo bi značajne rizike za njegovo ponovno pokretanje i kontinuitet proizvodnje električne energije, kao i za stabilnost elektroenergetskog sistema.” saopćili su iz Elektroprivrede BiH.

Šta će biti rješenje za sada nije poznato, ali stanovnici naselja uz Termoelektranu poručili su da od nadležnih očekuju konkretne mjere koje će doprinijeti smanjenju zagađenja zraka u naseljima u neposrednoj blizini postrojenja.