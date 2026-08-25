Povodom obilježavanja pola stoljeća postojanja i rada Univerziteta u Tuzli bit će predstavljena prigodna poštanska marka posvećena ovom značajnom jubileju.

Promocija poštanske marke bit će održana 3. septembra 2026. godine s početkom u 11 sati, u galerijskom prostoru Rektorata Univerziteta u Tuzli.

Prigodna marka osmišljena je kao trajni podsjetnik na pet decenija rada, razvoja i doprinosa Univerziteta obrazovanju, nauci, akademskoj zajednici i društvu u cjelini.

Pola stoljeća Univerziteta u Tuzli

Univerzitet u Tuzli ove godine obilježava 50 godina od osnivanja – 1976. do 2026. godine.

Razvoju Univerziteta prethodilo je višegodišnje širenje visokog obrazovanja u Tuzli. Prva visokoškolska ustanova u gradu osnovana je još 1958. godine, dok je Sporazum o udruživanju u Univerzitet potpisan 18. novembra 1976. godine. Svečanost povodom početka rada održana je 18. decembra iste godine.

Tokom narednih pet decenija Univerzitet je izrastao u jednu od značajnijih visokoobrazovnih i naučno-istraživačkih institucija u Bosni i Hercegovini.

Danas u svom sastavu okuplja 12 fakulteta i Akademiju dramskih umjetnosti, a obrazovanje se odvija kroz više od stotinu studijskih programa iz različitih naučnih i umjetničkih oblasti.

Marka kao trajni simbol jubileja

Izdavanje prigodne poštanske marke jedan je od događaja kojima se tokom ove godine obilježava veliki jubilej Univerziteta.

Za razliku od manifestacija koje ostaju vezane za određeni datum, poštanska marka ostaje i kao svojevrsni historijski dokument vremena u kojem je obilježeno prvih 50 godina ove institucije.

Iz Univerziteta u Tuzli ističu da će marka predstavljati trajni simbol pet decenija znanja, razvoja i doprinosa Univerziteta akademskoj zajednici i društvu.

Promocija 3. septembra bit će tako još jedan događaj u okviru obilježavanja jubileja institucije koja je tokom pola stoljeća obrazovala generacije stručnjaka i snažno utjecala na razvoj Tuzle, Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine.