Ponedjeljak u Bosni i Hercegovini donosi pretežno oblačno i hladno vrijeme, dok se više sunčanih intervala očekuje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Jutarnje temperature u većem dijelu zemlje spuštat će se između minus osam i minus dva stepena Celzijusa.

Vjetar će biti slab do umjeren, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura uglavnom će iznositi od minus tri do jednog stepena, dok će na jugu zemlje dosezati od osam do 12 stepeni.

Hladno vrijeme i sjeverno strujanje mogli bi otežati svakodnevne aktivnosti osjetljivim osobama. Poseban oprez preporučuje se hroničnim bolesnicima, kojima se savjetuje prikladno odijevanje i ograničavanje boravka na otvorenom.

U Hercegovini će sredinom dana, uz sunčane intervale, biti ugodnije, ali će i dalje biti potrebno obratiti pažnju na umjerenu buru.