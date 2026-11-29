Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je večeras od Litvanije rezultatom 73:85 u susretu četvrtog kola druge faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

Uprkos velikoj podršci navijača u sarajevskoj Zetri, izabranici selektora Darija Gjergje nisu uspjeli savladati favorizovanu selekciju Litvanije.

Gosti su od početka utakmice nametnuli svoj ritam igre, dok bh. košarkaši tokom susreta nisu uspjeli nadoknaditi rezultatski zaostatak.

Nakon poraza od Islanda u četvrtak, košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je još jedan poraz, čime je dodatno umanjila šanse za plasman na Svjetsko prvenstvo.

BiH nakon deset odigranih utakmica u kvalifikacijama ima učinak od tri pobjede i sedam poraza.