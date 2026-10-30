Nova funkcija Geminija omogućava korisnicima da pregledaju i uređuju dokumente, PDF fajlove, prezentacije i tabele direktno unutar aplikacije, bez potrebe za njihovim prethodnim preuzimanjem na uređaj. Google je ovu mogućnost predstavio kao dodatno pojednostavljenje rada s dokumentima uz pomoć umjetne inteligencije.

Googleov AI asistent Gemini još je u aprilu dobio mogućnost kreiranja različitih vrsta dokumenata, uključujući tekstualne fajlove, tabele i PDF dokumente. Međutim, korisnici su do sada morali preuzeti ili izvesti generisani dokument kako bi ga dodatno uređivali.

Novim ažuriranjem taj postupak postaje jednostavniji jer se sve izmjene mogu obavljati unutar istog razgovora s umjetnom inteligencijom.

Šta omogućava nova funkcija Geminija?

Korisnici sada mogu otvoriti dokument preko cijelog ekrana i samostalno mijenjati njegov sadržaj. Također, moguće je označiti određeni dio teksta i zatražiti od Geminija dodatno objašnjenje, ispravku ili doradu.

Umjetna inteligencija može pomoći i pri uređivanju vizuelnih elemenata dokumenta, dok korisnik kroz nastavak razgovora može tražiti dodatne izmjene bez otvaranja drugih programa.

Ova mogućnost posebno može koristiti studentima, zaposlenima i svima koji često pripremaju izvještaje, prezentacije ili druge poslovne i obrazovne materijale.

Koje funkcije su dostupne na telefonima?

Iako je nova funkcija Geminija dostupna svim korisnicima na jezicima koje aplikacija podržava, postoje određene razlike između mobilne i web verzije.

Pregled i uređivanje PDF dokumenata omogućeni su i na mobilnim telefonima i na računarima.

S druge strane, uređivanje Google Docs i Google Sheets dokumenata, prezentacija, Markdown i TXT fajlova te programskog koda zasad je dostupno samo putem web verzije aplikacije.

Google je nove mogućnosti zvanično predstavio 29. oktobra, a njihova dostupnost nije ograničena na korisnike plaćenih pretplata.