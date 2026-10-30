Svjetski dan moždanog udara obilježen u Tuzli: Učenici Medicinske škole edukovali građane

Svjetski dan moždanog udara obilježen je u Tuzli preventivnom i edukativnom akcijom koju su danas u Bingo City Centeru organizovali učenici JU Srednja medicinska škola Tuzla, u partnerstvu s Domom zdravlja Tuzla i Crvenim križom grada Tuzla. Građanima su omogućena besplatna mjerenja krvnog pritiska i šećera u krvi, uz edukaciju o prepoznavanju simptoma moždanog udara i značaju pravovremene reakcije.

Akcija je organizovana povodom Svjetskog dana moždanog udara, koji se svake godine obilježava 29. oktobra, s ciljem podizanja svijesti o prevenciji, faktorima rizika i ranom prepoznavanju ovog ozbiljnog zdravstvenog stanja.

Učenici su građanima predstavili i GROM protokol, koji omogućava brzo prepoznavanje znakova moždanog udara. Posebna pažnja posvećena je simptomima poput iznenadne slabosti jedne strane tijela, spuštenog ugla usana i otežanog govora, koji zahtijevaju hitnu medicinsku reakciju.

Svjetski dan moždanog udara prilika za edukaciju i prevenciju

Profesorica Srednje medicinske škole Tuzla Edina Husić istakla je da učenici redovno organizuju slične aktivnosti povodom značajnih datuma iz oblasti zdravstva, kako bi građanima približili važnost preventivnih pregleda i zdravih životnih navika.

„Danas smo se ovdje okupili da našim sugrađanima radimo preventivna mjerenja krvnog pritiska, šećera u krvi, uradimo jedan GROM protokol, koji je ustvari brzi test, odnosno pokazatelj mogućeg rizika za moždani udar“, kazala je Husić.

Osim što građanima pružaju korisne zdravstvene informacije, ovakve aktivnosti imaju značajnu ulogu i u obrazovanju budućih zdravstvenih radnika.

Prema riječima profesorice Husić, učenici medicinsko-tehničke vještine stiču u školskim kabinetima i tokom kliničke prakse, ali im izlazak na teren omogućava neposrednu komunikaciju s građanima, razvijanje empatije i primjenu stečenog znanja u stvarnim situacijama.

Učenici kroz terensku nastavu razvijaju praktične vještine

U akciji su učestvovali učenici dva razreda Srednje medicinske škole Tuzla, među kojima su i članovi školske sekcije „Živjeti s dijabetesom“.

Učenica četvrtog razreda Elma Ramić istakla je da joj učešće u ovakvim aktivnostima mnogo znači, posebno zbog iskustva koje stiče u radu s građanima.

„Za mene je ovo veoma bitna stvar. Ja sam od prvog razreda u ovoj sekciji. Stekla sam mnoga poznanstva, kao i znanje“, kazala je Ramić.

Dodala je da učenici, osim terenskih aktivnosti, pripremaju i edukativne videosadržaje koje objavljuju na stranici škole, nastojeći građane upoznati sa simptomima različitih oboljenja i potaknuti ih da više pažnje posvete vlastitom zdravlju.

Moždani udar zahtijeva hitnu medicinsku pomoć, a pravovremeno prepoznavanje simptoma može značajno uticati na ishod liječenja. U slučaju iznenadne slabosti, asimetrije lica ili poremećaja govora potrebno je odmah pozvati Hitnu medicinsku pomoć na broj 124, bez čekanja da simptomi sami prođu.