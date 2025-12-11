Tuzlanski kanton uvodi dva nova smjera u Medicinskoj školi Tuzla

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović održao je radni sastanak s predstavnicima Medicinske škole Tuzla, Domom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla i Pedagoškim zavodom TK, na kojem je razmatrana mogućnost otvaranja dva nova smjera u Medicinskoj školi: laboratorijski tehničar i sanitarno ekološki tehničar.

Sagovornici su se saglasili da zdravstvene ustanove u Tuzlanskom kantonu, ali i šire, već godinama rade s manjkom kadra iz ovih struka. Posebno se ističe potreba za dodatno educiranim laboratorijskim tehničarima koji su ključni za svakodnevni rad bolnica i dijagnostičkih službi, dok institucije javnog zdravstva i sektora zaštite okoliša bilježe porast potražnje za sanitarno ekološkim tehničarima. Takvi trendovi, zaključeno je, opravdavaju otvaranje novih obrazovnih programa.

Pokretanjem ovih smjerova Medicinska škola Tuzla bi mogla formirati stručni kadar koji je zdravstvenim i laboratorijskim službama neophodan, ali i onaj koji se može uključiti u rad ustanova javnog zdravstva i sistema zaštite okoliša. Time bi se, prema ocjeni učesnika sastanka, direktno ojačao zdravstveni sektor i omogućilo bolje prilagođavanje potrebama tržišta rada.

Dogovoreni su naredni koraci koje trebaju realizovati Medicinska škola Tuzla i Pedagoški zavod TK kako bi Ministarstvo moglo izdati potrebne saglasnosti. Ukoliko sve aktivnosti budu provedene u predviđenim rokovima, učenicima bi već u idućoj školskoj godini trebalo biti omogućeno upisivanje novih smjerova.