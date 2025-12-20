Učenici Medicinske škole Tuzla istražuju: Zašto lijekovi kasne u BiH?

Učenici Srednje medicinske škole Tuzla ove godine u okviru projekta „Građanin“, koji se realizuje kroz predmet Demokratija i ljudska prava, bave se temom „Zašto lijekovi kasne u BiH?“.

Kroz istraživački rad, razgovore s nadležnim institucijama i analizu prakse, učenici su došli do zaključka da se veliki broj pacijenata u Bosni i Hercegovini suočava s kašnjenjem u dostupnosti lijekova. Kao ključne razloge navode administrativne prepreke, spore procedure, nedostatak transparentnih informacija, ali i probleme u procesu nabavke lijekova.

Cilj projekta je, kako ističu učenici, skrenuti pažnju javnosti i institucija na ovaj problem, te kroz uključivanje građana i relevantnih aktera doći do rješenja koja bi omogućila brži i sigurniji pristup terapiji za pacijente.

– Jedna od ključnih ideja našeg tima je uspostavljanje javno dostupne online platforme koja bi sadržavala informacije o dostupnosti lijekova u realnom vremenu, poput platformi koje već postoje u susjednim državama Hrvatskoj i Srbiji. Takva aplikacija bi olakšala građanima, zdravstvenim radnicima i institucijama pristup podacima, povećala transparentnost i smanjila kašnjenja – poručili su učenici Srednje medicinske škole Tuzla.

Kako bi prikupili što više relevantnih podataka i iskustava, učenici su pripremili i kratku anketu putem koje građani mogu podijeliti svoja mišljenja i lična iskustva u vezi s dostupnošću lijekova.

Učenici naglašavaju da kašnjenje lijekova nije samo zdravstveno pitanje, već i širi društveni problem koji utiče na kvalitet života građana, te pozivaju zdravstvene radnike, institucije, medije i javnost da podrže njihov projekat i aktivno se uključe u pronalaženje rješenja.