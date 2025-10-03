Sigurna zona: Vještačka inteligencija između prilike i prijetnje

Vještačka inteligencija postaje tema koja zaokuplja javnost u Bosni i Hercegovini, a u novoj epizodi podcasta Sigurna zona otvoreno se razgovara o tome da li je ona prilika ili prijetnja. Gost epizode je Aleksandar Mastilović, stručnjak za digitalnu transformaciju, koji analizira prednosti i nedostatke novih tehnologija, od koristi za poslovni sektor i obrazovanje do rizika kada je riječ o privatnosti, sigurnosti i političkim manipulacijama.

“Vještačka inteligencija će biti jedna vrsta tehničke, tehnološke revolucije koja će poslije prouzrokovati i industrijsku revoluciju. To možemo očekivati, jer će se uloga čovjeka značajno promijeniti, ali to nije prvi put u našoj historiji. Pojava motora sa unutrašnjim sagorijevanjem također je promijenila ulogu čovjeka i način na koji živimo, pa tako ni sada ne možemo očekivati drugačiji tok”, kazao je Mastilović u razgovoru.

Vještačka inteligencija ide u korak s vremenom i donosi promjene koje se sve snažnije osjećaju i u našem društvu. Razgovor u podcastu bavi se time koliko su građani spremni da prepoznaju i prihvate te promjene, kako se mijenjaju navike u poslovanju i obrazovanju, ali i na koji način nove tehnologije utiču na digitalna prava, sigurnost i zaštitu podataka u Bosni i Hercegovini.

„Vještačka inteligencija traži najvjerovatniji tačan odgovor na naše pitanje, ima dobru bazu znanja i ima s čim da poredi. Ona može u sekundi da uradi milione poređenja na ogromnoj količini podataka. Istrenirana je na čitavom internetu, ako govorimo o ovim vještačkim inteligencijama, kao što su Google-ov Gemini, Copilot Microsofta, ChatGPT. Oni su istrenirani praktično na znanju koje prevazilazi digitalnu informaciju na internetu, koriste papirne forme koje se skeniraju i dodatno treniraju. Onda izračuna da vam ponudi ono što je najvjerovatnije. Poslije ćemo doći do nedostataka vještačke inteligencije, jer kada ne zna tačan odgovor, ona to neće da prizna, pa pokuša da podvali ono što misli da je najbliže tačnom. To što vještačka inteligencija smatra da je najbliže tačnom, može biti notorna glupost“, dodaje Mastilović.

