Sigurna zona – Transparentnost kao nužnost, a ne izbor

Transparentnost medija bila je glavna tema nove epizode podcasta Sigurna zona, u kojoj je gostovao dr. sc. Mirza Mehmedović, docent komunikologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Kroz razgovor je otvoreno analizirano šta zapravo znači transparentnost u medijskom prostoru i zbog čega je nužna za očuvanje povjerenja javnosti.

Dr. Mehmedović je naglasio da transparentnost medija podrazumijeva jasno predstavljanje vlasničke strukture, uredničke politike i načina na koji se donose uređivačke odluke. Publika, prema njegovim riječima, ima pravo da zna ko stoji iza medija i na koji način nastaju informacije koje svakodnevno oblikuju javno mnijenje.

U razgovoru je otvoreno pitanje integriteta društva. Na konstataciju da li se može govoriti o krizi integriteta, Mehmedović je odgovorio potvrdno, naglašavajući da u Bosni i Hercegovini i dalje ne postoji potpuna zakonodavna regulativa u oblasti medija. „Pa naravno da je u krizi integriteta, ako imamo u vidu da mnogi zakoni koji se tiču funkcionisanja medija u BiH još uvijek nisu doneseni, da smo mi još uvijek u tom nekom legislativnom vakumu kada su u pitanju medijskih sistemi, znači sve što se tiče funkcionisanja samih, od javnih servisa do komercijalnih, pa i stranih medija.“

Posebno je naglašena uloga politike i njenog utjecaja na medije. Mehmedović smatra da se transparentnost ne može posmatrati odvojeno od političkog pritiska. „U kontekstu transparentnosti moramo posmatrati utisaj same politike na medije. Ako nemamo transparentne medije, dakle medije koji nude informaciju o porijeklu novca kojim je osnovan taj medij, onda možemo govoriti o samom utjecaju politike na te medije“, istakao je.

Govoreći o pritiscima kojima su novinari i urednici izloženi, posebno iz političkih i ekonomskih centara moći, Mehmedović je dodao da je urednička odgovornost ključna za očuvanje profesionalnih standarda. Transparentnost medija, prema njegovim riječima, nije pitanje izbora već nužnost, jer bez nje teško je graditi povjerenje publike.

Posebno je naglašena i istrajnost novinara kada institucije ili pojedinci uskraćuju informacije od javnog značaja. „Moramo naviknuti cijeli sistem na poštivanje određenih zakonskih normi u BiH, a ne dopustiti da, ako se pozovete na taj zakon, pa vam opet neka osoba ne dostavi te informacije i vi na tome stanete. Moramo poštovati neke procese do kraja, pa čak i podnostiti tužbe protiv ljudi kojima je obaveza na osnovu njihove funkcije da dostave određene informacije. Ako to ne urade bitno je ići i do sudskog procesa, da se ti ljudi maknu s pozicija, ukoliko ne poštuju zakon koji se tiče javnosti i interesa medija u Bosni i Hercegovini“, rekao je Mehmedović.

Epizoda podcasta Sigurna zona donosi i pitanja o tome koliko su domaći mediji spremni otvoreno govoriti o vlastitom radu, šta znači uređivačka nezavisnost i na koji način publika može prepoznati profesionalno izvještavanje. Transparentnost medija ovdje je prikazana ne kao opcija, već kao temeljni princip razvoja društva zasnovanog na povjerenju i kritičkom mišljenju. Epizodu možete pogledati na linku ispod.