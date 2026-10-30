Velika Britanija u UN-u: Secesija i treći entitet suprotni su Dejtonskom sporazumu

Predstavnica Ujedinjenog Kraljevstva pri Ujedinjenim nacijama Sarah MacIntosh poručila je danas na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a da pozivi na otcjepljenje ili formiranje trećeg entiteta u Bosni i Hercegovini nisu u skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom te da takva retorika predstavlja prijetnju miru i stabilnosti zemlje.

Tokom rasprave o političkoj situaciji u BiH, MacIntosh je naglasila da Ujedinjeno Kraljevstvo podržava državno uređenje utvrđeno Dejtonskim sporazumom, koje podrazumijeva jednu državu, dva entiteta, tri konstitutivna naroda i ostale.

Upozorila je da političke podjele, opstrukcije rada državnih institucija, neprovođenje odluka Ustavnog suda BiH i neriješeno pitanje državne imovine i dalje predstavljaju ozbiljne izazove.

Osuda veličanja Ratka Mladića i podrška OHR-u

Britanska predstavnica osudila je veličanje Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, naglasivši da se presude međunarodnih sudova moraju poštovati.

Podsjetila je da je Vijeće sigurnosti UN-a osnovalo Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju te upozorila da negiranje ili umanjivanje presuđenih zločina narušava proces pomirenja.

MacIntosh je potvrdila i podršku Ujedinjenog Kraljevstva Uredu visokog predstavnika u BiH, ocijenivši da ta institucija i dalje ima značajnu ulogu u očuvanju Dejtonskog sporazuma.

Prema njenim riječima, uslovi iz programa „5+2“ još nisu ispunjeni, zbog čega je nastavak djelovanja visokog predstavnika neophodan. Izbor njegovog nasljednika ostaje u nadležnosti Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira.

Pozdravljeno produženje mandata EUFOR-a

Tokom sjednice Vijeće sigurnosti UN-a jednoglasno je produžilo mandat misije EUFOR Althea za još 12 mjeseci, što je MacIntosh pozdravila kao važan doprinos sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Na početku obraćanja izrazila je saučešće porodicama pripadnika EUFOR-a poginulih u helikopterskoj nesreći kod Brčkog te uputila podršku povrijeđenima.

Britanska predstavnica pozdravila je i mirno održavanje općih izbora 4. oktobra, posebno ističući korištenje novih izbornih tehnologija koje su doprinijele integritetu izbornog procesa.

Na kraju je ponovila podršku Ujedinjenog Kraljevstva euroatlantskim integracijama Bosne i Hercegovine te pozvala političke predstavnike da prevaziđu međusobne razlike i zajednički rade na stabilnosti i ekonomskom razvoju zemlje.