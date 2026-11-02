Preminuo Momir Kezunović, optuženi za zločin nad 45 civila kod Sokoca

Momir Kezunović, jedan od optuženih za ratni zločin nad 45 bošnjačkih civila u selu Novoseoci kod Sokoca, preminuo je prije izricanja prvostepene presude, koja je zakazana za danas pred Sudom Bosne i Hercegovine. Zbog njegove smrti sudski postupak protiv njega je obustavljen, potvrđeno je iz ove pravosudne institucije.

Prema informacijama Suda BiH, Kezunović je preminuo 1. oktobra 2026. godine, što je utvrđeno na osnovu službene dokumentacije koju je Sud zaprimio 9. oktobra, nakon obavještenja njegovog branioca.

Smrt optuženog uslijedila je nakon završnih riječi odbrane, iznesenih sredinom septembra, kada su branioci zatražili oslobađajuće presude. Kezunović je tokom jednog od posljednjih ročišta tvrdio da nikada nije bio na Ivan polju, mjestu na kojem su, prema optužnici, ubijeni civili iz Novoseoca.

Momir Kezunović bio je jedan od optuženih za zločin u Novoseocima

Za napad na selo Novoseoci 22. septembra 1992. godine i ubistvo 45 bošnjačkih civila optuženi su bivši komandir policije u Sokocu Dragomir Obradović i nekadašnji pripadnici Druge romanijske brigade Vojske Republike Srpske: Momčilo Pajić, Aleksa Gordić, Miladin Gašević, Branislav Kezunović, Željko Gašević, Jadranko Šuka i Nikola Koprivica.

Prema optužnici Tužilaštva BiH, pripadnici Vojne policije i Izviđačke čete u noći s 21. na 22. septembar 1992. godine opkolili su Novoseoce i ušli u selo, zahtijevajući predaju oružja, iako su mještani to prethodno već učinili.

Tokom napada, kako se navodi u optužnici, ubijena je jedna žena bošnjačke nacionalnosti, nakon čega su muškarci odvojeni od žena i djece.

Žene i djeca odvedeni su prema autobusima radi transporta u pravcu Sarajeva, dok su 44 muškarca vojnim vozilima prevezena do smetljišta na Ivan polju. Tamo su, prema navodima Tužilaštva, ubijeni automatskim oružjem, a preživjeli su naknadno usmrćeni pojedinačnim hicima.

Tijela 42 ubijena muškarca ekshumirana su 2000. godine. Posmrtni ostaci još jedne žrtve pronađeni su na drugoj lokaciji, dok se za jednom osobom i dalje traga.

Suđenje započelo prije više od pet godina

Sudski postupak za zločin u Novoseocima počeo je u maju 2021. godine. U istom predmetu ranije je bio optužen i Milan Tupajić, nekadašnji predsjednik Kriznog štaba Sokolac, ali je postupak protiv njega obustavljen krajem 2021. godine, također zbog smrti.

Tužilaštvo BiH je u odvojenom predmetu za zločine u Novoseocima optužilo i Radislava Krstića, bivšeg komandanta Druge romanijske motorizovane brigade VRS-a. Krstić se nalazi na izdržavanju kazne zatvora u Estoniji, koju mu je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju izrekao zbog pomaganja u genocidu.

Izricanje prvostepene presude preostalim optuženima za zločine u Novoseocima zakazano je za danas pred Sudom Bosne i Hercegovine.