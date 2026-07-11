Evropska komisija odala počast žrtvama genocida u Srebrenici: “Stojimo uz narod Bosne i Hercegovine”

Evropska komisija obilježila je 31. godišnjicu genocida u Srebrenici porukom sjećanja na više od 8.300 ubijenih žrtava i podrške njihovim porodicama, ističući važnost pomirenja i suočavanja s prošlošću.

U objavi na društvenim mrežama Evropska komisija navela je da se danas prisjeća više od 8.300 žrtava genocida u Srebrenici, kao i porodica koje i dalje nose teret gubitka.

“Zacjeljivanje rana iz prošlosti zahtijeva hrabrost, iskreno zalaganje i istinsku posvećenost pomirenju”, poručili su iz Evropske komisije.

Na kraju poruke upućena je i jasna podrška građanima Bosne i Hercegovine.

“Narodu Bosne i Hercegovine: stojimo uz vas”, navodi se u objavi Evropske komisije.