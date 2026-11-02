BFC 6 oborio rekord: 70 boraca iz 16 klubova na međunarodnom MMA turniru

Na BFC 6 nastupilo je ukupno 70 boraca iz 16 različitih klubova, uz predstavnike Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Austrije, Njemačke i Rusije.

Ovogodišnje izdanje još jednom je potvrdilo da BFC izrasta u značajnu platformu za razvoj i afirmaciju MMA sporta, pružajući takmičarima priliku da odmjere snage, steknu dragocjeno iskustvo i predstave svoj kvalitet u međunarodnoj konkurenciji.

Organizatori ističu da su izuzetno zadovoljni realizacijom turnira, koji je predstavljao uspješan završetak takmičarske godine, ali i važan korak u daljem razvoju prvenstva. Rekordan broj učesnika, veliki broj klubova i međunarodno učešće potvrda su kontinuiranog rasta interesovanja za BFC manifestacije.

Posebno je značajno što je BFC 6 donio i nova imena na MMA sceni, kao i nove potencijalne izazivače. Rezultati i nastupi s ovog turnira postavili su temelje za nove sportske izazove, a publika u narednim izdanjima može očekivati još zanimljivije i kvalitetnije borbe.

Iz organizacije Bosnian Fighting Championshipa zahvalili su se svim klubovima, trenerima, borcima, saradnicima i publici koji su doprinijeli uspješnoj realizaciji turnira.

“BFC 6 završio je godinu rekordom, ali i otvorio novo poglavlje u razvoju prvenstva. Cilj ostaje isti – pružiti borcima kvalitetnu platformu za napredak, takmičenje i dokazivanje, uz kontinuirano podizanje nivoa organizacije i sportskog kvaliteta.” Ramiz Lupić