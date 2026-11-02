Na današnji dan preminuo Besim Korkut, čovjek koji je generacijama približio Kur'an

Besim Korkut, jedan od najznačajnijih bosanskohercegovačkih teologa, arabista i prevodilaca, preminuo je na današnji dan, 2. novembra 1975. godine, u Sarajevu. Danas se navršava 51 godina od njegove smrti, a njegovo ime ostalo je posebno vezano za prijevod Kur'ana, koji je postao jedan od najčitanijih i najrasprostranjenijih na našem jeziku.

Korkutov prijevod Kur'ana prvi put je objavljen 1977. godine, dvije godine nakon njegove smrti. Na ovom zahtjevnom djelu radio je više od deset godina, nastojeći da značenje kur'anskog teksta s arapskog jezika prenese na način koji će biti razumljiv širokom krugu čitalaca.

Prvo izdanje objavio je Orijentalni institut u Sarajevu, a prijevod je kasnije doživio brojna izdanja u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Njegov rad postao je dio vjerskog obrazovanja, ali i važan doprinos prevodilaštvu i jezičkoj kulturi Bosne i Hercegovine.

Korkut se školovao u Sarajevu i Kairu

Besim Korkut rođen je 1904. godine u Travniku, u porodici poznatoj po obrazovanju i vjerskoj učenosti. Nakon školovanja u Travniku i Sarajevu, gdje je završio Šerijatsku sudačku školu, obrazovanje je nastavio na uglednom Univerzitetu Al-Azhar u Kairu, na kojem je diplomirao 1931. godine.

Po povratku u Bosnu i Hercegovinu radio je kao nastavnik i profesor, predajući arapski jezik, islamsku historiju i druge predmete. Njegov profesionalni put obuhvatao je rad u obrazovnim ustanovama u Sarajevu i Mostaru, kao i u državnim institucijama nadležnim za obrazovanje.

Značajan dio radnog vijeka proveo je u Orijentalnom institutu u Sarajevu, gdje je djelovao kao naučni saradnik do penzionisanja 1969. godine. Predavao je i arapski jezik na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

Njegov rad nije bio ograničen samo na prijevod Kur'ana

Pored prijevoda Kur'ana, Korkut je iza sebe ostavio brojne naučne i prevodilačke radove. Autor je udžbenika iz historije islama i arapskog jezika, a posebno mjesto u njegovom radu zauzimaju prijevodi djela arapske književnosti.

Prevodio je priče iz čuvene zbirke „Hiljadu i jedna noć“, kao i djela „Kalila i Dimna“, te priređivao zbirke arapskih pripovijetki i basni. Bavio se i proučavanjem historijskih dokumenata na arapskom jeziku, uključujući građu iz Državnog arhiva u Dubrovniku.

O značaju njegovog prevodilačkog rada svjedoči i činjenica da je prijevod Kur'ana, objavljen prije gotovo pola stoljeća, nastavio izlaziti u novim izdanjima i dugo nakon njegove smrti.

Akademik Enes Karić u svojim istraživanjima ističe posebno mjesto Korkutovog prijevoda u kulturnoj i vjerskoj historiji Bošnjaka. U radu objavljenom 2025. godine u časopisu „Anali Gazi Husrev-begove biblioteke“ detaljno je obradio prva izdanja Korkutovog prijevoda, od 1977. do 1992. godine, uključujući okolnosti njegovog nastanka i kasnije izmjene pojedinih izdanja.