Zdravstveno osiguranje nakon srednje škole: Šta maturanti treba da znaju

Maturanti koji završavaju srednju školu često se suočavaju s nedoumicama o tome kako ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje do eventualnog upisa na fakultet.

Ova pitanja posebno su aktuelna tokom ljetnih mjeseci, kada traje prijelazni period između završetka školovanja i mogućeg nastavka obrazovanja.

Kako navode iz Zavoda, pravo na zdravstveno osiguranje uređeno je članom 22. Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH.

Prema ovom zakonu, djeca osiguranika imaju pravo na osiguranje do 15. godine života. Međutim, ukoliko su redovni učenici ili studenti, to pravo se produžava sve do završetka školovanja, ali najduže do navršene 26. godine života.

Za one koji planiraju upisati fakultet, nema potrebe za hitnom prijavom na zavod za zapošljavanje odmah nakon završetka srednje škole.

Takvi učenici zadržavaju pravo na osiguranje kao članovi porodice osiguranika, sve dok na vrijeme najkasnije do 31. oktobra dostave potvrdu o upisu na visokoškolsku ustanovu nadležnom zavodu zdravstvenog osiguranja.

S druge strane, maturanti koji ne nastave školovanje, niti se upišu na fakultet, dužni su da se prijave službi za zapošljavanje.

Time stiču status nezaposlene osobe, što im omogućava nastavak prava na zdravstveno osiguranje u skladu s propisima koji regulišu ovu oblast.

Kada je riječ o studentima koji se školuju duže, kao što su studenti medicine, iz Zavoda pojašnjavaju da se pravo na osiguranje bez plaćanja doprinosa kao redovan student može koristiti samo do navršene 26. godine života.

Nakon toga, bez obzira na to da li je studij nastavljen, osiguranje se ne može ostvarivati po osnovu školovanja i potrebno je pronaći drugi osnov za osiguranje, poput prijave na biro ili individualnog ugovaranja osiguranja.