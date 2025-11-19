Hoće li u TK biti otvorena Srednja policijska škola?

Jasmina Ibrahimović
Policija dežura kod škola i raskrsnica
Policija dežura kod škola i raskrsnica

Inicijativa zastupnice Zumre Begić u Skupštini Tuzlanskog kantona otvorila je pitanje potrebe formiranja Srednje policijske škole TK, a kao ključni argument istaknuta je sve složenija sigurnosna situacija u kantonu i nedostatak policijskih službenika. Begić smatra da bi osnivanje ove škole predstavljalo sistemsko rješenje kojim bi se dugoročno jačali kadrovi u sigurnosnom sektoru.

Prema njenom obrazloženju, nova škola bi omogućila da se mladi obrazuju kroz savremene kurikulume iz oblasti etike, prava, ekonomije, saobraćaja i fizičke spremnosti, uz naglasak na stručnu i kontinuiranu obuku. Navela je da bi Ministarstvo unutrašnjih poslova TK predstavljalo bazu za praktičnu nastavu, dok bi Ministarstvo obrazovanja imalo obavezu da osigura potrebne akreditacije, dozvole i uslove za rad.

Begić je naglasila da bi škola bila samostalna institucija od kantonalnog značaja, te je zatražila da nadležna ministarstva u razumnom roku pripreme nacrt osnivanja, uključujući kurikulum i model finansiranja. Posebno je istaknuto da bi Vlada TK učestvovala u sufinansiranju obrazovanja ovog kadra, budući da bi njegovo školovanje predstavljalo ulaganje u dugoročno jačanje bezbjednosnog sistema.

U inicijativi je naglašeno i da se buduća Srednja policijska škola ne bi odnosila na policijsku akademiju za službenike, već bi imala ulogu srednjoškolskog obrazovnog centra za mlade koji se žele profesionalno usmjeriti prema sigurnosnim strukama.

Učitati više

