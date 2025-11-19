Hoće li u TK biti otvorena Srednja policijska škola?

Inicijativa zastupnice Zumre Begić u Skupštini Tuzlanskog kantona otvorila je pitanje potrebe formiranja Srednje policijske škole TK, a kao ključni argument istaknuta je sve složenija sigurnosna situacija u kantonu i nedostatak policijskih službenika. Begić smatra da bi osnivanje ove škole predstavljalo sistemsko rješenje kojim bi se dugoročno jačali kadrovi u sigurnosnom sektoru.

Prema njenom obrazloženju, nova škola bi omogućila da se mladi obrazuju kroz savremene kurikulume iz oblasti etike, prava, ekonomije, saobraćaja i fizičke spremnosti, uz naglasak na stručnu i kontinuiranu obuku. Navela je da bi Ministarstvo unutrašnjih poslova TK predstavljalo bazu za praktičnu nastavu, dok bi Ministarstvo obrazovanja imalo obavezu da osigura potrebne akreditacije, dozvole i uslove za rad.

Begić je naglasila da bi škola bila samostalna institucija od kantonalnog značaja, te je zatražila da nadležna ministarstva u razumnom roku pripreme nacrt osnivanja, uključujući kurikulum i model finansiranja. Posebno je istaknuto da bi Vlada TK učestvovala u sufinansiranju obrazovanja ovog kadra, budući da bi njegovo školovanje predstavljalo ulaganje u dugoročno jačanje bezbjednosnog sistema.

U inicijativi je naglašeno i da se buduća Srednja policijska škola ne bi odnosila na policijsku akademiju za službenike, već bi imala ulogu srednjoškolskog obrazovnog centra za mlade koji se žele profesionalno usmjeriti prema sigurnosnim strukama.