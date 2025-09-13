Spektakl u Beču: Rasprodane ulaznice za meč Austrija – BiH

RTV SLON
Foto: Fena

Ulaznice za kvalifikacionu utakmicu za Svjetsko prvenstvo između Austrije i Bosne i Hercegovine, koja će se igrati 18. novembra u Beču, potpuno su rasprodane, potvrdio je Fudbalski savez Austrije.

Na tribinama stadiona „Ernst Happel“ očekuje se oko 50.000 navijača obje reprezentacije. Meč počinje u 20:45 sati i mogao bi biti odlučujući u borbi za prvo mjesto u grupi, što osigurava direktan plasman na Svjetsko prvenstvo.

Ulaznice u gostujućem sektoru, gdje će biti smješteni navijači BiH, koštale su 38 eura, ali se očekuje da će bh. pristalice biti prisutne i na drugim dijelovima stadiona.

Podsjećamo, Austrija je u posljednjem međusobnom susretu savladala Bosnu i Hercegovinu rezultatom 2:1 u okviru 5. kola kvalifikacija.

