Ulaznice za košarkaški meč BiH – Crna Gora u prodaji od četvrtka

Edina Rizvić Aščić
Ulaznice za košarkaški meč BiH – Crna Gora u prodaji od četvrtka
Foto: Basket.ba

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u nedjelju, 10. augusta, odigraće prijateljsku utakmicu protiv selekcije Crne Gore u dvorani Mirza Delibašić – Skenderija.

Ulaznice za ovaj pripremni susret biće dostupne od četvrtka u 11 sati, a moguće ih je kupiti na više lokacija: u prostorijama Košarkaškog saveza BiH (Asima Ferhatovića 2a), na biletarnici ispred KSC Skenderija, te putem online platforme event.ba. Cijena ulaznice iznosi 20 KM.

Utakmica počinje u 18 sati, a kako su obje selekcije dogovorile, meč neće biti u direktnom televizijskom prenosu.

Iz Košarkaškog saveza BiH pozivaju navijače da dođu u što većem broju i podrže Zmajeve uoči nastavka priprema.

