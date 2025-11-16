Barbarez nakon trijumfa Zmajeva u Zenici: Znao sam da će doći naš momenat

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u Zenici upisala važnu pobjedu nad Rumunijom, savladavši ih drugi put u ovim kvalifikacijama, ovaj put rezultatom 3:1. Trijumf je „Zmajevima“ donio osiguran plasman u baraž, ali ih ostavio i u borbi za direktan odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Podsjetimo, prvi duel ovih selekcija, odigran 21. marta u Bukureštu, bh. tim je dobio s 1:0.

Selektor Sergej Barbarez nakon utakmice je istakao da je pobjeda rezultat kvaliteta i širine ekipe koju su izgradili tokom ovih kvalifikacija.

„Velika je stvar dobiti Rumuniju dva puta. Na prvoj sam utakmici vjerovao da možemo pobijediti, a na ovoj utakmici, lagao bih kada bih rekao da sam bio siguran, ali sam bio samouvjeren da možemo odigrati dobru utakmicu“, rekao je Barbarez, naglasivši kako je vjerovao da imaju „dobar rezervni plan i igrače koji mogu preokrenuti i nakon što su gosti poveli“.

Selektor je dodao da su i ranije u kvalifikacijama imali dobre izmjene, što je opisao kao „zlatnu ruku“, a što se potvrdilo i večeras u drugom poluvremenu.

„Nikada nisam bio mirniji na pauzi, od kada sam selektor. Bio sam zadovoljan 90 posto kako smo igrali u prvom poluvremenu. Znao sam i da će doći naš momenat“, kazao je, naglasivši da je ponosan na igrače „koji su zadovoljni što su reprezentativci i spremni su iskoristiti priliku i sa klupe“.

Prema njegovim riječima, velika širina u ekipi omogućava da se uspješno nadomjeste izostanci, uključujući i one koji slijede u Beču – Amar Dedić, Dženis Burnić i Nikola Katić neće igrati zbog suspenzija, ali se vraćaju Ivan Šunjić i Nihad Mujakić. Dodao je i da će reprezentacija nastaviti da se osvježava: „Biće novih igrača, jer se radi na širini i kvaliteti.“

Osvrnuo se i na kritike koje je dobijao tokom kvalifikacija: „Svjestan sam da sam bio predmet kritike. To je sastavni dio posla. Nisam bezgrešan i dopuštam svakome pravo na svoje mišljenje.“

Govoreći o problemu promjene državljanstva za Emira Karića, Barbarez je poručio da će reagovati prema Austrijskom nogometnom savezu: „To ću, u ponedjeljak, bolje iskomunicirati na pres-konferenciji u Austriji. Mogu im to reći i na njihovom jeziku.“

Austrija je večeras slavila na Kipru 2:0 i ostala na vrhu grupe s 18 bodova, dok BiH ima 16. Rumunija će kvalifikacije završiti kao treća, ali i oni idu u baraž zahvaljujući plasmanu u UEFA Ligi nacija.

Tabela grupe H:

Austrija 18 (21:3), BiH 16 (16:6), Rumunija 10 (12:9), Kipar 8 (11:11), San Marino 0 (1:32).