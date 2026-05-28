FIFA pod istragom zbog cijena ulaznica za Svjetsko prvenstvo

FIFA se našla pod pritiskom nakon optužbi da je tokom prodaje ulaznica za predstojeće Svjetsko prvenstvo vještački podizala cijene i dovodila navijače u zabludu.

Prema pisanju BBC-a, generalni tužioci New Yorka i New Jerseyja pokrenuli su istragu o načinu na koji je FIFA organizovala prodaju karata. Posebno se ispituje da li su navijači bili izloženi zbunjujućim informacijama, prividu ograničene dostupnosti ulaznica i izrazito visokim cijenama.

Generalna tužiteljica New Jerseyja Jennifer Davenport opisala je postupak kupovine kao proces obilježen zabunom, lažnom nestašicom i cijenama koje su za mnoge navijače bile teško dostižne.

U okviru istrage FIFA-i je upućen i sudski poziv, kojim se od ove organizacije traži dostavljanje internih dokumenata i informacija u vezi s prodajom ulaznica. Zahtjev je objavljen u zajedničkom saopćenju generalnih tužiteljica New Jerseyja i New Yorka, Jennifer Davenport i Letitie James, te Odjela za zaštitu potrošača i radnika Grada New Yorka.

Od FIFA-e se, između ostalog, očekuje objašnjenje zbog čega su cijene ulaznica premašile iznose zabilježene na ranijim svjetskim prvenstvima.

FIFA je, odgovarajući na kritike, navela da vizualni prikazi kategorija ulaznica na stranici za prodaju, uključujući mape i ilustracije stadiona, služe isključivo kao informativni materijal. Iz ove organizacije poručili su da takvi prikazi ne moraju nužno odgovarati stvarnom rasporedu sjedišta i granicama pojedinih kategorija na stadionima.