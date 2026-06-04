Evo gdje možete pratiti utakmicu Zmajeva protiv Paname

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u subotu, 6. juna, od 21 sat po centralnoevropskom vremenu odigrat će prijateljsku utakmicu protiv Paname u St. Louisu.

Ovaj susret bit će posljednja provjera za bh. tim uoči nastupa na Svjetskom prvenstvu.

Nakon utakmice sa Panamom, reprezentacija BiH putuje u Toronto, gdje je 12. juna očekuje prvi meč na Mundijalu. Protivnik Zmajeva u okviru grupe B bit će selekcija Kanade, domaćin prvenstva, a i taj susret počinje u 21 sat po centralnoevropskom vremenu.

Za prijateljski duel protiv Paname osiguran je i televizijski prijenos. Utakmicu Bosna i Hercegovina – Panama, osim na BHRT-u, gledatelji će moći pratiti i na kanalima MYTV.

Iz ove TV kuće najavili su prijenos kao finalnu provjeru bh. reprezentacije pred Svjetsko prvenstvo, uz direktan prijenos u subotu od 21 sat.