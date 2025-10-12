Reprezentacija BiH osvojila četiri medalje na Svjetskom ITF Taekwon-Do prvenstvu

Reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je izvanredan uspjeh na Svjetskom ITF Taekwon-Do prvenstvu održanom od 7. do 11. oktobra u Poreču (Hrvatska), osvojivši ukupno četiri medalje – dvije zlatne i dvije bronzane.

Na ovom prestižnom takmičenju učestvovalo je gotovo 2.500 sportista iz 57 zemalja svijeta, dok je Bosnu i Hercegovinu predstavljalo 28 takmičara u svim uzrasnim kategorijama – pre-juniorima, juniorima i seniorima. Reprezentaciju su predvodili selektor Nijaz Džako i treneri Samir Topić, Nenad Jerinić i Ajdin Salčin.

Zlatne medalje za Bosnu i Hercegovinu osvojili su Melina Ružnić u kategoriji juniorki do 61 kilograma i Mehmed Krupić u kategoriji juniora do 75 kilograma. Bronzane medalje pripale su Lamiji Šabović (pre-juniorke do 44 kg) i Ivani Ilić (seniorke preko 75 kg).

„Ovim rezultatima još jednom je potvrđen kvalitet i kontinuitet uspjeha bosanskohercegovačkog taekwon-doa. Medalje su osvojene u sve tri uzrasne kategorije, što pokazuje perspektivu i snagu naše reprezentacije, kao i uspješan rad trenera i klubova koji djeluju u okviru ITF Taekwon-Do saveza Bosne i Hercegovine“, saopćeno je iz Saveza.

Posebno priznanje Bosni i Hercegovini stiglo je i od AETF – Evropske Taekwon-Do Federacije, koja je našoj zemlji povjerila organizaciju jednog od četiri rankig turnira u Evropi, koji će se početkom sljedeće godine održati u Sarajevu pod nazivom “Sarajevo Open”.

Iz Saveza ističu da je ovaj uspjeh još jedna potvrda da BiH pripada samom vrhu svjetskog taekwon-doa, te da naši sportisti svojim radom i rezultatima dostojno predstavljaju zemlju na međunarodnoj sceni.

„Zahvaljujemo se Federalnom ministarstvu kulture i sporta, kao i Taekwon-Do savezu Federacije BiH, koji su podržali učešće naše reprezentacije na ovom Svjetskom prvenstvu“, poručili su iz ITF Taekwon-Do saveza BiH.