Zmajevi sutra u prijateljskoj utakmici protiv Malte

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra će odmjeriti snage s Maltom u prijateljskom meču koji se igra od 19:00 sati na Nacionalnom stadionu u Ta’ Qali.

Selektorov tim stigao je na Maltu, ali bez Tarika Muharemovića, koji je zbog povrede zadobijene u meču protiv Kipra ostao van stroja. Još uvijek nije poznat stepen povrede mladog stopera.

S druge strane, Esmir Bajraktarević, koji je protiv Kipra povrijedio ruku, doputovao je s ekipom i odradio trening sa saigračima.

Igrači koji su imali veću minutažu protiv Kipra odradili su regeneracijski trening, dok su ostali radili jačim intenzitetom uoči duela s Maltom.