Zmajevi sutra u prijateljskoj utakmici protiv Malte

RTV SLON
Foto: FS BiH

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra će odmjeriti snage s Maltom u prijateljskom meču koji se igra od 19:00 sati na Nacionalnom stadionu u Ta’ Qali.

Selektorov tim stigao je na Maltu, ali bez Tarika Muharemovića, koji je zbog povrede zadobijene u meču protiv Kipra ostao van stroja. Još uvijek nije poznat stepen povrede mladog stopera.

S druge strane, Esmir Bajraktarević, koji je protiv Kipra povrijedio ruku, doputovao je s ekipom i odradio trening sa saigračima.

Igrači koji su imali veću minutažu protiv Kipra odradili su regeneracijski trening, dok su ostali radili jačim intenzitetom uoči duela s Maltom.

pročitajte i ovo

Magazin

Internet rječnik: Šta znači popularna fraza „Javi se u DM“?

Sport

Sjećanje na fudbalsku legendu: Stadion u Lipnici dobio ime po Sakibu Malkočeviću

BiH

Hitne sjednice Parlamentarne skupštine BiH: Rasprava o budžetu i evropskom putu zemlje

Istaknuto

Objavljen Javni poziv za besplatan javni linijski prevoz osoba sa invaliditetom u Tuzli

Politika

Ćudić na čelu Naše stranke: “Tražit ću čestitost, hrabrost i tvrdoglavi otpor primitivizmu”

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]