Mladi Zmajevi remizirali sa Nizozemskom

Mlada nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je novi bod u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2027. godine, odigravši bez golova protiv Nizozemske na stadionu Grbavica.

Izabranici selektora Branislava Krunića gotovo cijeli meč proveli su u defanzivi, ali su uz veliku borbenost i disciplinu uspjeli sačuvati svoju mrežu netaknutom. Gosti su od početka susreta preuzeli potpunu kontrolu nad igrom i stvarali prilike, no nedostajala im je preciznost u završnici. Već u prvih 15 minuta Poku, Rots i Van Bergen imali su dobre šanse, a u 14. minuti stativa je spriječila pogodak nakon slobodnog udarca Rotsa.

Nizozemska je nastavila dominirati i u drugom poluvremenu, dok su bh. nogometaši nastavili s čvrstom odbranom. U 52. minuti Daal je pogodio prečku, a potom je Bazuzi u dvije situacije bio blizu gola, ali bez uspjeha. U završnici utakmice Konadu je imao tri izgledne prilike, ali je golman BiH Jurkas odličnim intervencijama sačuvao rezultat.

Nakon dva odigrana kola u grupi G, Bosna i Hercegovina i Nizozemska imaju po dva osvojena boda, dok su Norveška i Izrael vodeći sa po tri, a Slovenija ima jedan bod.