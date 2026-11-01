Sedam postupaka vlasnika koji mogu izazvati stres kod mačaka

Mačke mogu djelovati nezavisno, ali i njima su potrebni pažnja, sigurnost i odgovarajući uslovi za život. Pojedini postupci vlasnika, često bez loše namjere, mogu kod ovih životinja izazvati stres, uznemirenost i promjene u ponašanju.

Od nedostatka društva do prljavog pijeska i glasne buke, svakodnevne navike mogu utjecati na to kako se mačka osjeća.

Predugo ostavljanje mačke same

Iako mačke uglavnom mogu duže ostati same nego psi, to ne znači da im nije potrebno društvo. Ako dugo nemaju interakciju s ljudima ili drugim životinjama, mogu postati uznemirene i pokazivati promjene u ponašanju.

Zato je važno svakodnevno odvojiti vrijeme za igru i druženje s mačkom. Ako razmišljate o udomljavanju još jedne mačke, važno je uzeti u obzir temperament obje životinje i mogućnost postepenog upoznavanja.

Neredovno čišćenje posude s pijeskom

Mačke su poznate po tome što vode računa o čistoći, pa im prljava posuda za obavljanje nužde može predstavljati problem. Pijesak je potrebno redovno čistiti, po mogućnosti svakodnevno, a kompletnu zamjenu obavljati u skladu s vrstom pijeska i uputama proizvođača.

Ako mačka iznenada počne obavljati nuždu izvan posude, uzrok ne mora biti samo nečistoća. Takvo ponašanje može ukazivati i na zdravstveni problem zbog kojeg je potrebno konsultovati veterinara.

Ostavljanje hrane koja se pokvarila

Hrana koja dugo stoji, posebno mokra hrana na visokim temperaturama, može postati pogodno mjesto za razmnožavanje bakterija. Zbog toga je važno uklanjati ostatke hrane i pridržavati se preporuka za njeno čuvanje.

Vlasnici bi trebali pratiti i rok trajanja hrane te količinu koju mačka svakodnevno jede. Ako često ostavlja obroke ili djeluje neuobičajeno gladno, savjet veterinara može pomoći u određivanju odgovarajuće ishrane.

Nepravilno davanje lijekova

Davanje tableta može biti stresno i za mačku i za vlasnika. Neke mačke pokušavaju ispljunuti lijek ili se opiru dodirivanju oko njuške.

Važno je mačku postepeno navikavati na nježno dodirivanje i nagraditi je nakon saradnje. Pojedini lijekovi mogu se dati uz posebne poslastice namijenjene za skrivanje tableta, ali prije miješanja lijeka s hranom treba provjeriti s veterinarom je li to dozvoljeno.

Maženje koje mački ne odgovara

Ne uživaju sve mačke u istom načinu maženja. Mnogima odgovara dodirivanje glave i područja oko vrata, dok im dodirivanje drugih dijelova tijela može smetati.

Ako mačka počne trzati repom, spuštati uši, udaljavati se ili pokušava ugristi, to može biti znak da želi da prestanete. Najbolje je pratiti njene reakcije i ne insistirati na dodiru koji joj ne prija.

Nedostatak vlastitog prostora

Mačke mogu osjećati stres zbog nadmetanja za hranu, vodu, igračke, mjesta za odmor ili pažnju vlasnika. U domaćinstvima s više mačaka važno je da svaka ima dovoljno prostora i pristup vlastitim resursima.

Napetost se može pojaviti i kada mačka vidi drugu životinju kroz prozor, a ne može joj prići. Ako se tada uznemiri, može agresivno reagovati prema drugoj mački u domu. U takvim situacijama korisno je prepoznati izvor stresa i omogućiti životinjama da se udalje jedna od druge.

Glasna muzika, svađe i vatromet

Mačke imaju osjetljiv sluh, pa grmljavina, vatromet, glasna muzika i iznenadni zvukovi mogu izazvati strah i uznemirenost. Ako su izložene dugotrajnom stresu, mogu postati plašljivije, agresivnije ili početi pretjerano lizati krzno. Moguće su i promjene apetita.

Tokom nevremena, okupljanja većeg broja ljudi ili drugih bučnih događaja, mački je dobro osigurati mirno mjesto na kojem se može sakriti i osjećati sigurno. Ne treba je izvlačiti iz skrovišta niti prisiljavati na kontakt.

Promjene u ponašanju ne treba automatski pripisivati stresu. Ako mačka izgubi apetit, počne se neuobičajeno ponašati ili pokazuje znakove bola, potrebno je obratiti se veterinaru.