Selektor mlade fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Branislav Krunić objavio je spisak igrača za predstojeće kvalifikacione utakmice protiv Nizozemske i Slovenije.

Mlada selekcija BiH će 10. oktobra od 18:00 sati na stadionu Grbavica u Sarajevu ugostiti vršnjake iz Nizozemske. Četiri dana kasnije, 14. oktobra u istom terminu, naši “Zmajevi” će gostovati u Kopru, gdje će odmjeriti snage s mladom reprezentacijom Slovenije.

Podsjećamo, Bosna i Hercegovina je kvalifikacije otvorila remijem bez golova protiv Izraela. Ipak, taj susret mogao bi biti poništen ukoliko dođe do suspenzije izraelske reprezentacije, što bi direktno utjecalo na trenutni plasman u grupi.

