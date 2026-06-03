Zmajevi doputovali u St. Louis, 6. juna igraju protiv Paname

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je sinoć u St. Louis, gdje će 6. juna odigrati prijateljsku utakmicu protiv Paname.

Izabranici Sergeja Barbareza naredna dva dana imat će po jedan trening, koji će biti zatvoren za javnost.

Službene medijske aktivnosti bh. tima planirane su za 5. juni. Pres-konferencija je zakazana u 12:30 sati, dok će trening početi u 13 sati po lokalnom vremenu.

Nakon utakmice s Panamom, reprezentativci BiH putuju u Toronto, gdje će boraviti do prve utakmice Svjetskog prvenstva protiv Kanade, koja je na rasporedu 12. juna.