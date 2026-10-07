Barbarez nakon pobjede Zmajeva: „Puno je ovdje noći koje su i više od fudbala“

Arnela Šiljković - Bojić
Foto: NS/FS

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez oglasio se nakon pobjede Zmajeva nad Poljskom, istakavši ponos, energiju i zajedništvo koji su pratili utakmicu.

Barbarez je poruku objavio na svom Instagram profilu, zahvalivši navijačima na podršci.

„Puno je ovdje noći koje su i više od fudbala, puno je ovdje energije i ljubavi, puno je ponosa, ponosa prema onome šta se nosi na grudima“, poručio je Barbarez.

Selektor je zahvalio navijačima na podršci i zajedništvu, uz poruku da reprezentacija nastavlja svojim putem.

„Još jednom veliko hvala za podršku, veliko hvala za ZAJEDNIŠTVO. MI dalje nastavljamo naš put!!!“, napisao je Barbarez

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