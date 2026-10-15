Evo za koliko je prodat Džekin oproštajni dres

Džekin dres s njegove oproštajne utakmice za reprezentaciju Bosne i Hercegovine prodat je za čak 95.100 KM na humanitarnoj aukciji koju je organizovalo Udruženje Pomozi.ba. Najveću ponudu dao je kupac koji je želio ostati anoniman, a cjelokupan iznos bit će usmjeren za liječenje oboljelih građana BiH.

Riječ je o dresu koji je Edin Džeko nosio na utakmici Bosne i Hercegovine i Švedske u Zenici. Aukcija je privukla veliko interesovanje, a nadmetanje nekoliko ponuđača rezultiralo je iznosom koji je premašio očekivanja organizatora.

Iz Udruženja Pomozi.ba saopćili su da je ovo bila jedna od najuzbudljivijih humanitarnih aukcija koje su do sada organizovali.

„Iz minute u minutu, ponude su rasle, a napetost i uzbuđenje dostigli su vrhunac kada je stigla i konačna, pobjednička ponuda u iznosu od 95.100 KM“, naveli su iz Udruženja.

Džekin dres pomoći će liječenju građana BiH

Sav novac prikupljen prodajom bit će preusmjeren u Fond za liječenje bh. građana „Sportisti za život“, čiji je jedan od suosnivača upravo Edin Džeko.

Iz Pomozi.ba zahvalili su svim učesnicima aukcije, posebno kupcu koji je ponudio najveći iznos, ali je odlučio da njegov identitet ne bude otkriven.

„Njegovo veliko srce i nesebično dobro djelo pokazali su najljepše lice humanosti“, poručili su iz Udruženja.

Džekin dres tako je, osim sportske i emotivne vrijednosti, dobio i humanitarnu svrhu, jer će svih 95.100 KM biti iskorišteno za pomoć građanima Bosne i Hercegovine kojima je potrebno liječenje.