Igračke prikupljene na ispraćaju Edina Džeke stigle u tuzlanski vrtić „Pčelica“

Igračke prikupljene povodom ispraćaja bosanskohercegovačkog fudbalskog reprezentativca Edina Džeke obradovale su mališane tuzlanskog vrtića „Pčelica“. Zahvaljujući saradnji s humanitarnim udruženjem Pomozi.ba, djeca su dobila vrijednu donaciju koja će biti podijeljena i s njihovim vršnjacima u drugim vrtićima Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ Tuzla.

Vrtić „Pčelica“ ostvario je saradnju s udruženjem Pomozi.ba, čime je postao dio humanitarne priče koja je povezala sport, solidarnost i brigu o najmlađima.

Donirane igračke posebno su obradovale mališane koji su tokom Svjetskog fudbalskog prvenstva pratili i bodrili reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Za njih igračke predstavljaju i lijepu uspomenu na zajedničko navijanje za Zmajeve.

Iz vrtića ističu da su odlučili radost podijeliti i s drugim mališanima, pa će donirane igračke biti raspoređene u sve vrtiće koji djeluju u okviru ustanove „Naše dijete“ Tuzla.

Na taj način, kroz zajedničku igru i druženje, djeca će imati priliku učiti o važnosti dijeljenja, prijateljstva i međusobne podrške.

Koordinator i uposlenici vrtića „Pčelica“ zahvalili su Edinu Džeki i udruženju Pomozi.ba na donaciji i gesti kojom su obradovali tuzlanske mališane.

„Hvala Džeko, hvala Pomozi.ba“, poručili su iz vrtića „Pčelica“.

Podsjećamo, dio igračka je podjeljen i u Domu za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli.

Više o tome čitajte na linku u ranije objavljenoj vijesti Igračke s ispraćaja Edina Džeke stigle do djece i izmamile osmijehe

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