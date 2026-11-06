Lokalno novinarstvo: Budućnost medija u fokusu

Lokalno novinarstvo mora ostati temelj kvalitetnog informisanja građana, jedna je od ključnih poruka međunarodne konferencije „Why We Need Local Journalism“ (Zašto nam je potrebno lokalno novinarstvo), održane u Sarajevu u organizaciji Fondacije Konrad Adenauer.

Dvadeset medijskih stručnjaka iz sedam balkanskih zemalja razgovaralo je o budućnosti lokalnih redakcija, njihovoj finansijskoj održivosti, povjerenju publike i prilagođavanju digitalnom okruženju.

Konferencija je održana od 3. do 6. novembra u okviru Medijskog programa Fondacije Konrad Adenauer za Jugoistočnu Evropu, a okupila je novinare, urednike i medijske stručnjake koji se u svakodnevnom radu suočavaju sa sličnim izazovima, bez obzira na veličinu tržišta ili zemlje iz koje dolaze.

„Budite lokalni, lokalni, lokalni. Otvorite prostor za raspravu i suprotstavljena mišljenja. Nemojte se osjećati napušteno, jer postoje brojni drugi lokalni novinari sa sličnim iskustvima“, poruke su koje su obilježile ovu konferenciju.

Na konferenciji je, između ostalog, naglašeno da kvalitetno lokalno novinarstvo jeste i treba ostati okosnica dobrih medija, uz poruku da je međusobna saradnja novinara važna za opstanak profesionalnog informisanja u lokalnim zajednicama.

Lokalno novinarstvo između povjerenja građana i borbe za opstanak

Položaj lokalnih medija posljednjih godina sve je složeniji. Promjene u načinu na koji građani prate vijesti, rast utjecaja društvenih mreža i digitalnih platformi, ali i ograničeni finansijski resursi, mijenjaju svakodnevni rad redakcija.

Dok veliki mediji imaju mogućnost privlačenja šire publike i oglašivača, lokalne redakcije često djeluju na manjim tržištima. Istovremeno, od njih se očekuje da pravovremeno i profesionalno izvještavaju o odlukama vlasti, problemima građana, obrazovanju, zdravstvu, komunalnoj infrastrukturi i drugim pitanjima koja neposredno utječu na život zajednice.

Upravo su povjerenje publike i odnos s oglašivačima bili među temama sarajevske konferencije. Posebna pažnja posvećena je tome kako lokalni mediji mogu zadržati interes građana, ali i osigurati ekonomsku održivost bez ugrožavanja svoje uređivačke nezavisnosti.

Razgovarano je i o izazovima izvještavanja u sredinama u kojima novinari svakodnevno susreću političare, predstavnike institucija i druge osobe o kojima izvještavaju. Takva blizina omogućava bolje poznavanje lokalnih prilika, ali zahtijeva i jasnu profesionalnu distancu.

Digitalna transformacija ne smije značiti gubitak lokalnog identiteta

Jedna od važnih tema konferencije bila je digitalna transformacija, odnosno način na koji se tradicionalne redakcije mogu prilagoditi novim navikama publike.

Razvoj interneta i društvenih mreža omogućio je da vijesti iz manjih sredina dođu do znatno šire publike. Međutim, povećana dostupnost informacija donijela je i konkurenciju sadržaja koji ne prolaze kroz profesionalne novinarske i uredničke provjere.

Učesnici konferencije bavili su se potrebama publike, načinima predstavljanja vijesti i mogućnostima da lokalne teme dobiju značaj i izvan sredine u kojoj nastaju.

U programu je posebno mjesto zauzela rasprava o povezivanju lokalnih, nacionalnih i međunarodnih vijesti. Time je otvoreno i pitanje kako događaji od globalnog značaja utječu na svakodnevni život građana manjih gradova i općina.

Selma Jatić predstavljala RTV Slon Media na panelu o inovacijama

Među učesnicima međunarodne konferencije bila je i Selma Jatić, glavna i odgovorna urednica RTV Slon Media, koja je učestvovala u panelu „Local Means Innovation: Can Local Journalism Only Survive on Radio?“, odnosno „Lokalno znači inovativno: Može li lokalno novinarstvo opstati samo na radiju?“ na kojem je o važnosti i značaju lokalnog novinarstva ragovarala sa kolegama iz Bugarske i predstavnicima UNESCO-a za slobodu izražavanja i razvoj medija.

U fokusu ovog panela bila su pitanja inovacija, prilagođavanja tradicionalnih medija digitalnom okruženju i budućnosti lokalnog informisanja.

Učešće RTV Slon Media na konferenciji značajno je i zbog iskustva medijske kuće koja informacije iz Tuzle, Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine plasira putem televizije, radija, web portala i društvenih mreža.

Takav način rada povezuje tradicionalno emitovanje programa s digitalnom distribucijom vijesti, što je jedno od pitanja važnih za budućnost lokalnih redakcija.

Tema panela otvorila je prostor za razmatranje može li se lokalno novinarstvo oslanjati samo na jedan medijski format ili njegov opstanak zahtijeva istovremeno prisustvo na više platformi.

Fondacija Konrad Adenauer već dvije decenije podržava razvoj medija u regiji

Medijski program Fondacije Konrad Adenauer za Jugoistočnu Evropu osnovan je 2005. godine u Zagrebu, a od 2007. njegovo regionalno sjedište nalazi se u Sofiji.

Program obuhvata deset zemalja: Bosnu i Hercegovinu, Albaniju, Bugarsku, Hrvatsku, Kosovo, Crnu Goru, Moldaviju, Sjevernu Makedoniju, Rumuniju i Srbiju.

Njegovi ciljevi uključuju jačanje profesionalnog novinarstva, razvoj slobodnih i nezavisnih medija, unapređenje uslova za rad novinara i povezivanje medijskih profesionalaca iz različitih zemalja.

Sarajevska konferencija nastavak je aktivnosti kojima Fondacija tokom 2026. godine otvara pitanja položaja novinarstva u savremenom društvu.

U martu je u Zagrebu organizovana međunarodna konferencija „Media and Money: What's the Problem?“, posvećena finansiranju medija, utjecaju velikih tehnoloških kompanija, pretplatničkim modelima i mogućnostima očuvanja uređivačke nezavisnosti.

U septembru je u Tirani održana Prva balkanska medijska konferencija pod nazivom „Journalism Needs to Reclaim Journalism“, na kojoj su razmatrani politički pritisci, ekonomska neizvjesnost, dezinformacije, profesionalni standardi i promjene u ponašanju publike.

Na tim skupovima razmatrana su i pitanja senzacionalizma, zavisnosti od društvenih mreža i potrebe da redakcije izgrade snažnije odnose sa čitaocima, slušaocima i gledaocima.

Konferencija u Sarajevu dodatno je usmjerila pažnju na lokalne zajednice i medije koji djeluju izvan velikih centara, uz poruku organizatora da upravo kvalitetno lokalno izvještavanje mora ostati jedan od temelja profesionalnog novinarstva.

Možda će vas zanimati i ovo U Tuzli održana javna debata o slobodi medija: Novinari suočeni s prijetnjama, tužbama i pritiscima