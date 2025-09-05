Dnevnik TV Slon Crno i bijelo, pogledajte snimak:

Od vijesti koje su obilježile petak, 5. septembar 2025. godine, za vas izdvajamo:

U parlamentarnu proceduru upućen novi Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju – vlasti najavljuju pravedniji sistem, ali penzioneri nezadovoljni jer ih je više od 100 hiljada ostalo bez jednokratne pomoći.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH uputilo protestnu notu Ambasadi Mađarske zbog prijema Milorada Dodika u Budimpešti i njegovih izjava o secesiji.

Pukovniku Ameru Rikoviću, inspektoru Brigade za taktičku podršku OS BiH, dodijeljena NATO akreditacija i Medalja za vojne zasluge – prvi je izvan saveza sa ovim zvanjem.

Tužilaštvo TK zatražilo pritvor za šest osoba osumnjičenih za razbojništvo u automat klubu u Tuzli – otuđeno oko 75 hiljada maraka.

Info dan o subvencijama za smještaj djece u vrtićima biće održan u ponedjeljak, 8. septembra, u BKC-u Tuzla.

Za projekte unapređenja lovstva u TK izdvojeno 850 hiljada maraka – sredstva namijenjena očuvanju divljači i smanjenju šteta na usjevima.

U subotu radovi na mostu na Grabovom potoku – saobraćaj obustavljen od 7 do 17 sati.

Pred fudbalerima Slobode novi ispit – na Tušnju dočekuju Čelik u okviru Prve lige Federacije BiH.

