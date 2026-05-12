/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 12. maj?

Koji su događaji obilježili 12. maj:

Nestabilno vrijeme praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom zahvatilo je dijelove BiH, uz lokalno nevrijeme, led i olujni vjetar te najave novih padavina i zahlađenja.

U Memorijalnom kompleksu Veljaci klanjana je kolektivna dženaza i obavljen ukop bošnjačkih civilnih žrtava ubijenih 1992. godine u Bratuncu, uz prisustvo porodica i brojnih delegacija.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o izboru konzorcija Junuzović-Kopex i GIPS za obavljanje kantonalnog javnog prevoza putnika.

U Tuzli je održan okrugli sto o evropskoj budućnosti BiH, na kojem je istaknuto da su mladi i njihovo aktivno uključivanje ključni za napredak ka EU.

Kantonalni sud u Tuzli poništio je rješenje o oduzimanju licence Evropskom univerzitetu „Kallos“, navodeći povrede zakonskih procedura u postupku Ministarstva obrazovanja TK.

U svim sudovima u BiH do 22. maja traju Sedmice sudske nagodbe s ciljem bržeg i ekonomičnijeg rješavanja sudskih sporova mirnim putem.

Vlada TK usvojila je Informaciju o sigurnosti, prema kojoj je u 2025. godini zabilježen porast krivičnih djela za 5,6 posto, uz istovremeno smanjenje broja težih saobraćajnih nesreća.

ŽFK Sloboda ostvario je pobjedu u gostima protiv Respekta u Sarajevu rezultatom 0:2, u okviru Prve ženske lige FBiH.

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u četvrtak u Mejdanu dočekuje selekciju Farskih Ostrva u okviru finala baraža za Svjetsko prvenstvo.