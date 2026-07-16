Dnevnik TV Slon: 16.07.2026.

Policija Kantona Sarajevo uhapsila je A. L. s Ilidže zbog sumnje da je prethodne večeri u Hrasnici ubio majku i brata. Istraga treba utvrditi okolnosti i motiv dvostrukog ubistva.

Općinski sud u Tuzli potvrdio je optužnicu protiv Nedima Atića zbog sumnje da je prevarom pribavio 9.090 maraka protivpravne imovinske koristi. Tužilaštvo tvrdi da je drugu osobu lažnim prikazivanjem činjenica naveo da postupi na štetu imovine, dok optuženi ima pravo podnijeti prethodne prigovore.

Policija Republike Srpske uhapsila je u Bijeljini Z. P. iz Tuzle u akciji „Karika“, zbog sumnje da je putem društvenih mreža vrbovao i iskorištavao djecu. Uhapšen je nakon dolaska na dogovoreni sastanak sa 14-godišnjom djevojčicom, a terete ga za više krivičnih djela protiv djece.

U akciji „Paket“ u Tuzli službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH oduzeli su robu vrijednu oko 1,39 miliona maraka zbog sumnje na krijumčarenje i nezakonitu distribuciju. Pronađeno je više od 15.500 pari obuće s oznakama Nike i Adidas te 1.130 električnih cigareta bez propisane dokumentacije o porijeklu.

Na javni poziv za prodaju Koksare Lukavac nije pristigla nijedna ponuda niti je uplaćen depozit, pa prodaja preduzeća kao cjeline nije uspjela. Odbor povjerilaca do kraja jula razmatra prodaju pojedinačnih proizvodnih cjelina kako bi privukao investitore zainteresovane za dijelove industrijskog kompleksa.

Ponovljeni konkurs za stipendije učenicima boračke populacije Tuzlanskog kantona otvoren je do 23. jula za redovne srednjoškolce iz propisanih boračkih kategorija. Prijave se dostavljaju lično ili poštom, dok kandidati s nepotpunom dokumentacijom moraju ponovo predati prijavu i nedostajuće dokumente.

Panonska jezera i ovog ljeta privlače brojne goste iz Bosne i Hercegovine i regiona, uprkos promjenjivim vremenskim prilikama. Povodom 23. godišnjice otvaranja prvog slanog jezera u Tuzli pripremljen je bogat program za posjetioce.

Univerzitet u Tuzli omogućit će dodatni upis 273 kandidata na šest fakulteta u akademskoj 2026/2027. godini. Kandidati će se uglavnom upisivati kao redovni samofinansirajući studenti na 11 studijskih programa, uz godišnju školarinu od 200 maraka.

Osobe sa utvrđenim invaliditetom od 50 posto prvi put će moći dobiti novčani stimulans za zapošljavanje pod općim uslovima i učestvovati u programima profesionalne rehabilitacije. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom uskoro će za ove namjene objaviti javne pozive vrijedne 20,3 miliona maraka.

U prvom danu rada Registra 145a Tužilaštvu Bosne i Hercegovine upućeno je 309 krivičnih prijava zbog mogućeg negiranja genocida, ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti. Građani su prijavili još 544 komentara i objave koji čekaju provjeru, dok se 19 osoba već nalazi u dosjeu registra.

Julsko usklađivanje penzija od 3,5 posto privremeno je, a konačan procenat bit će poznat početkom septembra, izjavio je federalni ministar Adnan Delić za FTV. Nakon zvaničnog obračuna eventualna razlika bit će retroaktivno isplaćena penzionerima, dok se očekuje da ukupni rast penzija u ovoj godini bude približno 15 posto.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci pobijedila je Brazil sa 3:1, plasirala se u finale Svjetskog prvenstva u Kini i izborila nastup na Paraolimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine. Finalni susret bh. tim igra 17. jula u 15 sati po lokalnom, odnosno u 9 sati po bosanskohercegovačkom vremenu.