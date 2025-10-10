Crno i bijelo – Od vijesti koje su obilježile petak, 10. oktobar, za vas izdvajamo:

Nedostatak lijekova u UKC Tuzla: Fond zdravstvenog osiguranja FBiH nije dostavio ključne lijekove za pacijente s teškim i hroničnim bolestima, posebno onkološke i hematološke. UKC Tuzla očekuje hitnu isporuku i poziva pacijente da prate obavještenja.

Dan mentalnog zdravlja: U Tuzli je obilježen Svjetski dan mentalnog zdravlja s naglaskom na podršku osobama s psihosocijalnim poteškoćama i smanjenje stigmatizacije.

Hapšenje u Tuzli: Benjamin Žigić iz Tuzle uhapšen je nakon višemjesečnog bijega; ranije mu je određen pritvor zbog ometanja policije u julu 2024.

Posjeta EU: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen posjetit će BiH 14. oktobra, obići Memorijalni centar Srebrenica i sastati se s članovima Predsjedništva BiH i predsjedavajućom Vijeća ministara Borjanom Krišto, fokusirajući se na Plan rasta EU za zapadni Balkan i ubrzanje reformi.

Berlinski proces: Samit ministara vanjskih poslova EU i Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa fokusiran je na borbu protiv mreža organizovanog kriminala i jačanje otpornosti regije; najavljena su ulaganja od 14 miliona funti.

Dan žalosti – Halid Bešlić: Vlada FBiH proglasila je 13. oktobar Danom žalosti zbog smrti Halida Bešlića, uz spuštanje zastava i prilagođavanje javnog programa.

Sajam meda u Tuzli: Otvoren je 2. Sajam meda i ruralnog stvaralaštva sa blizu 50 izlagača iz cijele BiH.

Radovi u Tuzli: Ulica Bosne srebrene bit će zatvorena 12. oktobra zbog asfaltiranja i iscrtavanja horizontalne signalizacije.

Sport : KK Sloboda Tuzla u nedjelju igra prvu utakmicu Lige BiH protiv Promo Donji Vakuf u Mejdanu od 19 sati.