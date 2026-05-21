/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 21. maj

Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 21. maj

Vijeće ministara BiH usvojilo je nacrt budžeta institucija BiH za 2026. godinu u iznosu od milijardu i 580 miliona KM, a dokument sada ide na razmatranje Predsjedništvu BiH.

Granični prijelazi Izačić i Svilaj bit će uvršteni među prijelaze prve kategorije, što bi trebalo olakšati međunarodni promet svih vrsta robe i vozila.

Udruženje i Klub „Zmajevo srce“ obilježili su četiri godine rada prostora koji je postao mjesto podrške, inkluzije i zajedništva za osobe s Down sindromom.

O položaju djece i osoba s invaliditetom raspravljat će Skupština Tuzlanskog kantona na tematskoj sjednici zakazanoj za 10. juni u Tuzli.

U Tuzli sutra počinje međunarodna naučno-stručna konferencija „FOKUS AI-FINRA 2026“, posvećena sigurnosti, kriminalistici, forenzici i vještačkoj inteligenciji.

U Tuzli sutra počinje 11. Međunarodni horski šampionat „Lege Artis“, koji okuplja 19 horskih ansambala iz više zemalja.

Fudbaleri Slobode u subotu na Tušnju dočekuju Jedinstvo iz Bihaća u važnom duelu 24. kola Prve lige Federacije BiH.

Košarkaši Slobode Energoinvest plasirali su se u polufinale Prvenstva BiH, gdje ih očekuje duel sa sarajevskom Bosnom.