Press bez reza: RTV Slon uvodi novi format u programu

RTV Slon od sada u svom programu donosi novi sadržaj pod nazivom „Press bez reza“, format koji gledateljima omogućava da konferencije za medije od javnog interesa prate u cijelosti, bez skraćivanja i izdvajanja pojedinačnih izjava.

U vremenu kada informacije često do publike dolaze kroz kratke isječke i sažetke, „Press bez reza“ pruža priliku da građani sami čuju sve poruke, stavove i odgovore koji su predstavljeni na konferencijama za medije.

U okviru ovog formata, RTV Slon će u prime terminu emitovati snimke konferencija za medije koje se odnose na teme od značaja za građane, uključujući pitanja iz oblasti politike, ekonomije, zdravstva, obrazovanja, sigurnosti i drugih društvenih oblasti.

Emisija će se u program uvrštavati prema procjeni uredništva, odnosno kada je riječ o konferencijama koje svojim sadržajem imaju poseban javni značaj i za koje postoji interes šire javnosti.

Cilj je omogućiti veću transparentnost i potpuniji uvid u informacije koje utiču na svakodnevni život građana, bez dodatnih interpretacija i selekcije sadržaja.

Kroz „Press bez reza“ gledatelji će imati priliku da sami procijene izrečene stavove i argumente, prateći konferencije onako kako su se zaista i odvijale.

Prvo izdanje emisije „Press bez reza“ bit će emitovano u programu RTV Slon večeras u 20 sati kad emitujemo snimak press konferencije Vlade TK.